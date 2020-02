Ute Lemper – Rendezvous s divom na Valentinovo

By redakcija On 3 velj., 2020 At 02:37 PM | Categorized As LifeStyle Vijesti | With 0 Comments

Zagreb…

Svjetska glumačka i pjevačka senzacija Ute Lemper u Zagrebu

Manje od dva tjedna dijeli nas od susreta s Ute Lemper, a ta svjetska glumačka i pjevačka senzacija u petak 14. veljače priprema koncert za dugo pamćenje!

Jeste li za rendezvous? Na dan zaljubljenih on je u Off ciklusu!

Ute Lemper je trenutno na turneji u Velikoj Britaniji (Bristol, Southampton, Guildford, Brighton, Birmingham, Manchester, Leeds, Edinburgh), u Zagreb stiže iz Budimpešte, a nakon toga, do kraja godine, slijede najveći svjetski centri Pariz, New York, Atena, Milano, Dublin, Lisabon, Barcelona, Hamburg, Bonn, Berlin…

Takvom karijerom može se pohvaliti malo koji umjetnik. Nemoguće je pobrojati što je sve napravila u kazalištu, na koncertnoj sceni, u filmu. Poharala je i newyorški Broadway i londonski West End.

U Off ciklus 14. veljače stiže s izborom the best of glazbenih brojeva koji su označili njezinu zvjezdanu karijeru. Od songova legendarne Marlene Dietrich – s kojom je vrlo često uspoređuju, preko Dylana, Weilla i uspješnica iz Cabareta i Chicaga, sve do Gershwina, Édith Piaf, Piazzolle i Jacquesa Brela, bit će to večer s divom koju ćete još dugo pamtiti!

Orkestrom Zagrebačke filharmonije ravnat će uspješni dirigent iz Mađarske, Róbert Farkas.

Rendezvous je u petak 14. veljače, dvorana Lisinski u 19.30 sati.

Off ciklus i jednostavno diva – Ute Lemper!

Foto: Press