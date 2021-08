Uz ovacije i oduševljenje publike izvedena Misa Mediterana

Ana Konjuh i treći put bolja od Zhang Nastavlja se veliki niz Ane Konjuh na WTA turniru iz Serije 500 u američkom San Joseu. Dubrovkinja je iz kvalifikacija u petak stigla do polufinala nakon pobjede nad Kineskinjom Shuai Zhang (51. na WTA listi) – 3:6, 6:2, 6:0. Zhang je dobro otvorila meč, uzela prvi set i u drugom bila u rezultatskom egalu do 2:2 da bi zatim uslijedila igračka eksplozija naše tenisačice koja do kraja meča osvaja 10 uzastopnih gemova. Bila je ovo treća pobjeda Konjuh u isto toliko odigranih susreta protiv Kineskinje. Ana je godinu otvorila kao 538. na