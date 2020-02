Veliki jubilej – 30 sezona od prvog modnog tjedna Bipa FASHION.HR

Zagreb…

Velika proslava jedne modne ere donosi potpuno drugačiji Bipa FASHION.HR

Ove sezone najveća modna platforma u regiji i tjedan mode Bipa FASHION.HR slavi veliki jubilej – 30 sezona od prvog modnog tjedna, koji se održao daleke 2007. godine. U 30 sezona FASHION.HR je pomicao granice, rušio tabue, otvarao vrata novim idejama, medijima i tehnologijama te spajao modu s umjetnošću, filmom, sportom, glazbom i industrijom. Od početka do danas, ova je modna platforma progresivnim idejama i kreativnim pristupom pratila vodeće svjetske trendove, a često ih u domaćim okvirima i stvarala, kreirajući hrvatsku modnu scenu i promičući modni dizajn kao poslovnu i kreativnu snagu društva.

Jubilarna 30. sezona Bipa FASHION.HR-a slavit će modu kroz dva tjedna raznih događanja posvećenih modi, trendovima u modnom biznisu te umjetnosti.

– Kad danas pogledam unatrag, moram primijetiti da smo bili zaista hrabri. Izazivali smo sami sebe produkcijskim i kreativnim rješenjima kako bi svake sezone iznova oduševili modnu publiku, a dizajnerima ponudili okvir za predstavljanje njihovog rada koji je jedinstven. Gradili smo modne piste na neočekivanim lokacijama, snimali smo artistički zapažene kampanje, pomicali smo granice uvijek s jednim ciljem da budemo što bolji, originalniji i aktualniji. Zato smo dio programa ove 30. sezone posvetili upravo proslavi bogate prošlosti da se prisjetimo svih tih trenutaka i ljudi koji su obilježili naš projekt. Moda je nama puno više od predstavljanja odjeće na pisti, a FASHION.HR kao platforma je sasvim sigurno obilježio veliki dio modne povijesti Hrvatske. U 30 sezona predstavili smo više od 500 kolekcija domaćih dizajnerskih zvijezda, a projekt se kroz taj period održavao u čak 4 grada: Bol na Braču, Zadar, Varaždin i Zagreb. Prvi smo pokrenuli projekt koji je spajao dizajnere s tekstilnom industrijom, među prvima u svijetu smo integrirali visoku tehnologiju u modnu produkciju kroz virtualnu stvarnost, godinama smo stvarali i promovirali mlade modne dizajnere kroz projekt Modna gušterica, a mnogi danas afirmirani dizajneri svoju su priliku dobili upravo na pisti FASHION.HR-a. Sve je to naše nasljeđe kojim se u ovakvim trenucima posebno ponosimo – izjavio je ovim povodom Vinko Filipić, osnivač i direktor FASHION.HR-a.

Uz modne revije najistaknutijih hrvatskih dizajnera, ove su sezone u programu čak dvije modne izložbe te modno druženje uz panele i radionice. Uvod u bogati modni raspored u drugoj polovici ožujka bit će izložba fotografija, koja donosi najuzbudljivije i najemotivnije trenutke iz backstagea najveće modne piste u regiji. Poznati modni fotograf Zvonimir Ferina proteklih nekoliko godina svojim objektivom prati događanja u backstageu donoseći emotivne, nikad ispričane priče. Izložba fotografija čiji su akteri modeli, dizajneri, brojni vizažisti, frizeri, te svi koji sudjeluju u realizaciji modne revije, bit će otvorena 09. ožujka u novouređenom prostoru Urania.

Druga velika izložba bit će postavljena u pop up galeriji u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, gdje će se ove sezone održavati modne revije Bipa FASHION.HR-a. Retrospektivna izložba kampanja, koje su obilježile 30 sezona FASHION.HR-a podsjetit će na neka od najznačajnijih djela modne fotografije u Hrvatskoj. Artističke kampanje, koje su najavljivale program svake sezone, potpisivali su poznati fotografi: Mare Milin, Franjo Matković, Romano Decker i Dejan Kutić, Šime Eškinja, a manje je poznato kako jednu od prvih kampanja potpisuje danas poznati glumac Livio Badurina. Prva kampanja za tjedan mode nastala je daleke 2007., a autor je riječki fotograf Filip Čargonja čije će djelo mnoge podsjetiti na početak ove uzbudljive priče koja već 30 sezona okuplja najbolje od modne scene.

O svim tim akterima, novim trendovima, modnim businessima, komunikaciji te izgradnji branda, govorit će se na okruglim stolovima i panel diskusijama koje su na rasporedu 14. ožujka, a koji će sasvim sigurno otvoriti brojne aktualne teme o kojima će govoriti ključni akteri naše modne i medijske scene. Veliko finale 30. sezone tjedna mode obilježit će modne revije poznatih dizajnera koje će se održati od 18. do 21. ožujka u paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. U četiri dana održat će se 12 modnih revija na čak tri različite i odvojene modne piste. Ljubitelji modnih brendova po prvi će put uživati u pojedinačnim revijama dizajnera, a inovativna produkcijska rješenja pružit će sasvim novi koncept i doživljaj modnih revija do sada neviđen na našim prostorima. U službenom programu ove sezone predstavit će se: Ana Maria Ricov, Klisab, Varteks, Spirit by T.B., Branka Donassy, BiteMyStyle by Zoran Aragović, Anthony Avangard, Marina Design, Ivica Skoko, Les Emaux, Arileo i Robert Sever.

Foto: Press