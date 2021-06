Video: Mali morski puž oživio!

ERIC je objavio iščekivani debitantski album I Am Eric i predstavio videospot za novi singl No Good – Osjećaj je stvarno nevjerojatan, još uvijek mi ne djeluje stvarno da je moj prvijenac vani! Dugo smo spremali sve ove pjesme i konačno mogu reći da su upakirane u ovo izdanje koje je od danas dostupno svima. Jako sam sretan, nadam se da će se slušateljima album svidjeti i da će mu se vraćati – rekao je ERIC. Svestrani ERIC objavio je iščekivani debitantski album I Am Eric! Talentirani vokalist, multi instrumentalist, kantautor i producent iz malog mjesta Rasinje kraj Koprivnice time