Video – Petar Grašo: Jel’ ti reka ko”

Rusija je moćna, ali se nadamo uspjehu, rekao je Marin Čilić Hrvatska ili Rusija – to je posljednja dvojba koja je preostala na završnici Davis Cupa. U nedjelju u 16 sati u Madridu sastat će se jedine dvije reprezentacije koje dosad nisu izgubile nijedan susret, niti u skupinama, niti u fazi natjecanja nakon toga. Hrvatska je za prolaz u finale svladala Srbiju 2:1, a Rusija Njemačku istim rezultatom, s tim da je pobjeda ruskog sastava bila ostvarena izuzetno uvjerljivo, bez izgubljena seta u oba pojedinačna meča. No to se na neki način i očekivalo od ekipe koja ima drugog (Daniil