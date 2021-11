Video: Zsa Zsa u ljubavnoj drami zbog zgodnog glumca!

Pjevačica Zsa Zsa u novom spotu u ljubavnoj drami zbog zgodnog glumca! – Shvatila sam da se u glazbi vidi moja blizanačka podvojenost, prošla pjesma je bila ljubavna, ova je sad sva ‘I don’t care about you’, ali već vidim da ću uskoro opet biti zaljubljena do neba! Dok smo razgovarali u kojem smjeru će ići radnja spota, odmah sam znala da je Marko savršen za ulogu! Nasmijavao me cijelo vrijeme na snimanju i čak mi je bilo teško glumiti nesretnu i razočaranu Zsa Zsu koja je odlučila da joj je bolje samoj i da ‘voli što ga ne voli’