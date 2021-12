Vitomira Lončar osvojila nagradu za izvedbu predstave na kineskom!

Supertalent Nakon posljednje polufinalne epizode sva mjesta u finalu showa Supertalent su popunjena, a na posljednji vlak koji vodi do velike završnice uskočili su pjevač Mark Bagarić, plesačica Siena Uremović i Taekwondo klub Marjan! Kandidat Mark Bagarić, kojemu je put do finala pozlatio Janko nakon što ga je na audiciji oduševio neočekivanim pjevačkim talentom, vratio se na veliku pozornicu Supertalenta s bezvremenskim hitom ‘End of the road’ omiljene glazbene skupine Boyz II Men i iznova izmamio pozitivne reakcije žirija. – Fantastično! To je takav talent, stvarno te divota slušati. Tko zna gdje je tebi granica – poručio je s ponosom