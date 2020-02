Voice: Filip, Vinko, Bernarda i Albina u finalu

Među ova četiri glasa krije se pobjednik Treće sezone The Voice Hrvatska: Filip Rudan (Tim Vanna), Vinko Ćemeraš (Tim Gobac), Bernarda Bobovečki (Tim Ivan) i Albina Grčić (Tim Vanna). Tako su u polufinalu odlučili glasovi publike. Mentori su mogli odahnuti, nisu morali odlučivati već samo uživati u izvedbama.

– Ne moramo odlučivati, ali kada ti je toliko stalo do tih ljudi onda ti nije svejedno i kad publika odlučuje – kazala je Vanna.

Gobac je zaključio da je upravo to što ne mora odlučivati večeras odlično za njegovo mentalno zdravlje.

– Lopta je, nogometnim rječnikom rečeno, prebačena na publiku – dodao je Ivan, a Massimo poručio da su mentori opušteniji, no da je među natjecateljima napetost sve veća.

Odlučivati nisu morali, ali su zato i oni večeras zapjevali i to u duetima, a publiku su oduševile i izvedbe vokalnih trenerica i glazbenih producenata mentorskih timova. Ivan i Gobac izveli su „You Gotta Move“ Rolling Stonesa, a za svoju izvedbu od Vanne su zaradili pohvalu.

– Ovo je bilo iskonski – zaključila je Vanna i zahvalila kolegama mentorima jer, kako je rekla, nije joj moglo biti bolje nego baš s njima u ovom showu.

Massimo je dodao da je u stvari to bila hrvatsko-indijanska izvedba. Massimo i Vanna odlučili su se za legendarnu „These are the days of our lives“ Queena.

– Mukica, čovječe ovo je bilo brutalno, a, malena, ti si bila fantastična – ocijenio je Gobac.

– Ne bih nikoga izdvajao čisto da njega ne uvrijedim. Ali, štogod bilo večeras, nemojte odustati, nastavite se baviti glazbom – komentirao je Ivan.

Vokalne trenerice svih timova Gina Viktorija Damjanović, Valerija Nikolovska, Đorđija Palić i Antonia Šerić energičnom izvedbom „We Are Family“ Sister Sledgea podignule su mentore i publiku na noge. Glazbeni producenti Srđan Sekulović Skansi, Predrag Martinjak, Goran Kovačić i Aljoša Šerić su u večerašnjoj emisiji otpjevali „Help“ Beatlesa. Vanna je zaključila da je njihova izvedba bila pravo osvježenje i da bi trebali razmisliti da osnuju bend i uz sat, dva vježbe tjedno mogu biti izvrstan kvartet.

– Ako ne uspijete s bendom, uvijek možete biti izvrsni vozači limuzina- dodao je Dečak komentirajući njihov nastup, ali i kostime.

Mentori su za kraj najavili svoja očekivanja za finale. Vanna se finalu silno veseli, Ivan je ocijenio da je sretan zbog svih finalista i da su svi jednako dobri, mladi i savršeno-nesavršeni. Finale će biti ‘nabrijano’, kazao je Gobac i najavio da će u finalu Vinko pjevati po prvi puta u showu na hrvatskom jeziku. Predano ćemo raditi da finale bude najbolje i u dobrom duhu, a ne u kompetitivnosti.

– Ne trebamo konflikte da bismo bili dobar show. Veselimo se glazbi – kazao je Massimo.

Sljedeće subote, u finalu The Voicea Hrvatska doznat ćemo tko je najbolji glas Hrvatske i tko će iz ove treće sezone popularnoga showa izaći kao pobjednik.

