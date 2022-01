Novi serijal Gorana Milića: What’s up Paris, London, Berlin

Dokumentarni film Od Dubrovnika do Goe Hrvatska radiotelevizija (HRT) u srijedu, 2. veljače 2022. godine na svom će Prvom programu (HRT-HTV1) u udarnom terminu od 21.05 sati premijerno prikazati dokumentarni film Od Dubrovnika do Goe autora Dragana Nikolića. Film Od Dubrovnika do Goe govori o povezanosti Dubrovnika s indijskom saveznom državnom Goom, te otkriva kako je upravo ondje otkrivena crkva svetoga Vlaha, a u Dubrovniku pokrenuta akcija za pomoć u njezinoj obnovi. Također, gledatelji Hrvatske televizije doznat će kako su stari Dubrovčani stigli do Indije i jesu li bili ondje i prije kolonizatora Portugalaca, te koliko je pisanih tragova o