Burger Festival: Obilježite kraj ljeta jednim zamamnim burgerom

Od 14. do 18. rujna History Film Festival Peto izdanje History Film Festivala – međunarodnog festivala povijesnog dokumentarnog filma održavat će se od 14. do 18. rujna 2021. Dvadeset i tri filma iz službenog programa prikazivat će se u riječkom Art-kinu gdje će se publika imati priliku uživo susresti i razgovarati s brojnim gostujućim autorima. – Da bismo razumjeli sadašnjost, moramo razumjeti povijest. No, ona se interpretira. Interpretacija povijesti može biti drama, triler, melodrama, tragedija, vestern ili komedija. Sve to ima History Film Festival – Vinko Brešan. O pobjednicima History Film Festivala u devet kategorija odlučivat će međunarodni žiri kojime