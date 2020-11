Zemlja – Film za vjeru u čovječanstvo!

Pobjednik ATP Finala Nikola Mektić stigao u Zagreb – Doživio sam svoj prvi doček koji ukazuje na to da sam sigurno napravio nešto veliko. Nevjerojatan je osjećaj kojeg nisam još ni sam svjestan. Ovaj uspjeh nisam očekivao budući da je bilo par izvanrednih situacija, odnosno promjene partnera te prije samog početka turnira morali smo obaviti težak razgovor. Nisam znao kako će sve na kraju ispasti no od prvog meča smo uspjeli sve profesionalno odraditi. Prvi meč bio je nešto teži no izvukli smo se te smo ulazili iz meča u meč sve bolji. Vjerovali smo da možemo pobijediti svakoga ali