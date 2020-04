Dostava na kućni prag: Znanje – Tri noviteta za vrhunski doživljaj čitanja

Izolacija u dobrom društvu – Znanje predstavlja tri noviteta za vrhunski doživljaj čitanja

Nakladnička kuća Znanje i dalje punom parom priprema nove poslastice za ljubitelje dobre knjige. Tako su u ovom tjednu pristigla tri privlačna noviteta različitih žanrova koji će knjigoljupcima nesumnjivo olakšati i uljepšati dane izolacije.

DNK (DNA, 2015.). Yrsa Sigurðardóttir (1963.) nagrađivana je islandska autorica kriminalističkih romana. Od 2005. do danas objavila je nekoliko samostalnih trilera i serijala, a knjige su joj prevedene na više od trideset jezika. Romanom DNK, prvim u seriji o dječjoj psihologinji Freyji i detektivu Huldaru, Yrsa je učvrstila svoj status „kraljice islandskog krimića“ i majstorice pripovijedanja.

Mlada žena brutalno je ubijena u svom domu u Reykjavíku. Jedina je svjedokinja njezina sedmogodišnja kći, koju je policija pronašla kako se skriva ispod kreveta u sobi u kojoj je počinjen zločin. No ona ne želi govoriti o tome. Posve neočekivano promaknut u voditelja ove istrage, detektiv Huldar mora surađivati sa psihologinjom Freyjom, specijaliziranom za rad s traumatiziranom djecom. Freyja, općenito nepovjerljiva prema policiji, a pogotovo prema Huldaru koji joj se u baru lažno predstavio te joj se nije javio nakon što su zajedno proveli noć, nimalo ne skriva svoje nezadovoljstvo tom suradnjom. No odlučna je u namjeri da pod svaku cijenu zaštiti djevojčicu. Uskoro je ubijena i druga žena na jednako brutalan i neuobičajen način. Istodobno jedan radioamater zaprima neobične šifrirane poruke koje opsesivno pokušava odgonetnuti, a kada mu to napokon pođe za rukom, čini se da ga one povezuju s objema žrtvama…

Stvarni život (La Vraie Vie, 2018.). Adeline Dieudonné rođena je 1982. Živi u Bruxellesu. Dobitnica je nagrade natječaja koju dodjeljuje Federacija Wallonie-Bruxelles za pripovijetku Amarula. Stvarni život njezin je prvi roman koji je dobio čak 14 književnih nagrada, od kojih se ističe nagrada Fnac za roman godine. Njihova kuća nalik je na sve druge u Demu. Ili gotovo nalik. U kući postoje četiri sobe. Jedna za nju, jedna za brata Gillesa, ona u kojoj prebivaju roditelji i soba strvina. Njezin je otac veliki lovac i moćni predator. Majka je plašljiva i bljedunjava ameba koja robuje mužu i ispunjava sve njegove prohtjeve. Subota brata i sestre protječe u igri na groblju automobila, među olupinama. I tako sve dok jednoga dana jezovita nesreća ne uzdrma stvarnost. Otada se njezin voljeni Gilles više ne smije, a ona osjeća kako nešto mračno i zloslutno buja u njemu. Iako ima samo deset godina, ona želi promijeniti taj život koji kao da je kaotična skica stvarnoga života. Stoga se ova hrabra djevojčica, prava ratnica, baca u boj sa sirovom stvarnošću. U međuvremenu odrasta u privlačnu tinejdžericu koja otkriva svoje tijelo, pohađa sate za napredne mlade znanstvenike kod osebujnog profesora Pavlovića te ni u jednom trenutku ne gubi nadu kako će ponovno ugledati osmijeh na bratovu licu…

Melodije srca (The Song of Us, 2018.). Emma Cooper, nekoć asistentica u nastavi, živi u Shropshireu sa svojim partnerom i četvero djece. U slobodno vrijeme piše knjige, pije vino i gleda serije. Ima tri ljubavi u životu: čitanje, pisanje i obitelj… oh, i glazbu, sireve, pizze, filmove. Osim toga, voli komunicirati sa svojim čitateljima na svojim službenim Facebook i Twitter stranicama.

Melody King već godinama pati od rijetkog poremećaja, još otkad je nezgodno udarila glavom o pod. Da nije bilo toga, sada ne bi počela nekontrolirano, i glasno, pjevati kad god zapadne u stres. I svakako ne bi u školi svojega sina pred svima otpjevala I Bet You Look Good on the Dancefloor. Ne može joj pomoći nijedan liječnik, nijedan psiholog. Njezinoj djeci, Flynnu i Rose, sve je to strahovito neugodno, ali otkako ih je napustio otac, obitelj se s puno ljubavi drži zajedno. No kada Kingovi naiđu na obavijest o nestalim osobama, suočit će se s istinom koja će im život okrenuti naopačke. Na mjestu na kojem su to najmanje očekivali, otkrit će što zaista znači biti obitelj.

