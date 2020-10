Zoran Milanović gost talk-showa Romana Bolkovića

Obvezno nošenje zaštitne maske u zatvorenom Danas je održana konferencija za medije Nacionalnog stožera civilne zaštite – S obzirom na jutrošnje okolnosti, mislio sam da ovu presicu Stožera počnemo time da vam glavni ravnatelj policije da informacije s obzirom da se on nije imao priliku obratiti javnosti – obratio se Davor Božinović na početku konferencije za medije. – Policija je reagirala onako kako treba. To je javni prostor, otvoren je, počinitelj može doći iz raznih ulica, to je javni prostor. Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja po svim parametrima. Ovaj događaj narušava sigurnost građana, ali imamo visoku stopu rješavanja slučajeva