Zoran Milanović: Zaštitimo naše majke i očeve, bake i djedove, babe i didove

Predsjednik Republike Zoran Milanović obratio se hrvatskoj javnosti, a u povodu situacije u kojoj se nalazi Hrvatska zbog pandemije koronavirusa i mjera koje poduzimaju nadležne državne i javne institucije u cilju zaštite hrvatskih građana.

– Danas sam potpisao odluku o proglašenju izmjena Zakona o sustavu civilne zaštite i davanju većih ovlasti Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Molim vas i očekujem od svih nas da se naputaka koje taj Stožer donosi svi pridržavamo jer u krizi u kojoj se nalazimo država može i radi za nas određene stvari. Radi puno i po meni radi dobro. Međutim, osobna odgovornost svakoga od nas, pridržavanje određenih pravila o kojima govorimo već danima činiti će razliku od uspjeha do neuspjeha i duljine trajanja ove krize. Ne nužno između života i smrti jer kriza nije tolika. Dva su mjeseca od kada je ova cijela epidemija, pa pandemija počela. Sada neke stvari znamo bolje i možemo ih sa sigurnošću utvrditi. Smatram svojom dužnošću i obavezama prema građanima da ih kao predsjednik Republike ponovim. Ovo je bolest koja pogađa i fatalno pogađa one starije i bolesnije među nama. To znamo i naš zadatak je sada kada smo potpuno sigurni da učinimo sve aktivno i pasivno, djelovanjem i nedjelovanjem, odnosno izbjegavanjem neozbiljnog djelovanja, da zaštitimo naše majke i očeve, bake i djedove, babe i didove, none. To su ljudi koji su nas podizali i brinuli za nas cijele naše živote. Ako ćemo samo tako gledati, to je naša ljudska obaveza. Hrvatska radi sve što i druge zapadne države. Mi smo demokracija, a u demokraciji neke malo oštrije odluke nije uvijek jednostavno donijeti preko noći, naročito kada se suočavate s krizom koja vam je u nekim svojim elementima nova. A ova kriza je nova. Ovo nije španjolska gripa iz 1918. godine kada su umrli milijuni mlađih ljudi, vojnika, zdravih ljudi, trudnica. Mi znamo koga ova bolest napada i ponovit ću da njih moramo posebno zaštititi. To ćemo učiniti tako da se prije svega pridržavamo onog što nam službe, javne ustanove, svi koji u njima rade, sestre, liječnici i svi ostali govore i savjetuju da činimo. I povrh toga, sve ono što proizlazi iz zdravog razuma, osjećaja ljudske odgovornosti, odgoja, odnosa prema starijima i prema drugima koje smo ponijeli iz vlastitog doma. Sve se to u ovoj situaciji računa. Nismo u ratu, ali smo u izazovu, u krizi koja će proći, koja će trajati nekoliko mjeseci. Ali ekonomske i socijalne posljedice će ostati i pitanje je u kojem trenutku ćemo moći u potpunosti otvoriti granice i funkcionirati na način na koji smo praktično funkcionirali do jučer. Neke se stvari mijenjaju i vjerujem da će ova kriza završiti kao i svaka s određenom štetom ali i lekcijom nakon koje ćemo znati biti bolji, pametniji i sutra kada nas zadesi nova kriza znati joj pristupiti s više iskustva, poručuje Milanović i nastavlja: Drage sugrađanke i sugrađani, moje ustavne ovlasti mi ne dopuštaju da se previše bavim i govorim o stvarima za koje nisam izravno nadležan, za koje ne snosim izravnu odgovornost. Ali moja ljudska i politička dužnost obvezuju me da se s vremena na vrijeme o ovakvim stvarima oglasim, da kažem i potvrdim ono što se čini dobro i kažem što bi eventualno još trebalo učiniti. Gospodarska šteta će sigurno biti značajna. To moramo prihvatiti. Ono što Vlada radi su privremene mjere koje podržavam. Njihovi proračunski učinci, monetarni učinci će biti jasni iz dana u dan, iz tjedna u tjedan i one će se sigurno mijenjati. Nekome će željeti više, netko smatrati da je premalo, ali stvarnost je ta koja će nas, kao i u borbi s pandemijom, tjerati na neke mjere i pokazivati koji je pravi put. Mene na neki način ohrabruje to što radimo manje-više isto što i naše susjedne države, članice EU od kojih su neke najbogatije i najorganiziranije države s najuređenijim sustavom javnog zdravstva, pa se i tamo potkradaju neke stvari koje možemo nazvati greškom. Tome nismo podlegli, ovo je prilika da pokažemo da smo zreli ljudi, pojedinci, da još jednom zahvalimo onima koji skrbe o nama, da zahvalimo zdravstvenim djelatnicima. Jer to su ljudi koji u ovoj krizi mogu biti zaraženi i nisu tako lako, ako su uopće, nadomjestivi. Vidio sam, čuo sam, puno se priča da se u Hrvatskoj ne provodi dovoljno testiranja. O tome nema jedinstvene prakse. Ovaj sustav za sada pokazuje solidne rezultate. Struka je važna, ona je dala niz dobrih savjeta, ali odluke ovakve vrste na kraju dana donose političari, političarke, zastupnici koje su građani izabrali da ih zastupaju. Za kraj, vidim da smo odgovorni i optimistični i završit ću sa – hvala vam! – rekao je Zoran Milanović.

