KOŠARKA: Cibona domaćin Cedeviti Junior danas u 20 sati!

Premijera nove špijunske serije Dosje Ipcress (The Ipcress File) Britanska špijunska triler-serija Dosje Ipcress (The Ipcress File) na Pickbox NOW stiže 16. siječnja! Smještena u 1963. godinu, za vrijeme hladnog rata, ova serija oduševit će sve obožavatelje krimića i špijunskih serija. Scene Berlina tijekom hladnog rata snimane su u središtu Zagreba. Serija je adaptacija romana The IPCRESS File Lena Deightona iz 1962. Priča je opsežno prerađena, radnja i neki likovi radikalno su izmijenjeni te je dodano mnogo novog materijala, čineći TV seriju značajno drukčijom od Deightonova originala. Obožavatelji će se vjerojatno sjetiti originalne filmske adaptacije iz 1965. u kojoj je