Podravka i Lokomotiva u borbi za Kup Hrvatske

Nikola Mektić i Mate Pavić u Rimu do osmog finala u 2021. godini., lov na šesti zajednički naslov Osmi finale sezone za Nikolu Mektića i Mate Pavića. Našem je dvojcu to uspjelo na Masters 1000 turniru u Rimu gdje su u subotnjem polufinalu svladali Australca Johna Peersa i Novozelanđanina Michaela Venusa i to u dva tie-breaka – 7:6(5), 7:6(4). Bio je to vrlo izjednačen meč u kojem nije bilo oduzimanja suparničkih servisa i u kojem su oba para spasila po tri break-lopte i to sve u prvom setu. Za svoj šesti zajednički naslov Nikola i Mate će igrati protiv pobjednika