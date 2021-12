Michael Palin u Sjevernoj Koreji

Christmas in Fingerville: 30. prosinca u Tvornici kulture Christmas in Fingerville, četvrtkom u Tvornici kulture, u režiji Soul Fingersa, oduševio je zagrebačku publiku tijekom ovog prosinca, pa će publika imati prilike i zadnjeg četvrtka u ovoj godini, 30. prosinca, uživati u ovom glazbeno scenskom spektaklu. Soul braća Denis&Haris nošeni sjajnim reakcijama publike, pozivaju publiku i na zadnji Fingerville događaj u ovoj godini, za koji braća u šali kažu: – To neće biti najluđi doček Nove godine, ali će zasigurno biti najluđi ispraćaj ove čudne stare godine! Iako u ovoj 2021. godini, obljetnica 30.godina karijere Soul Fingersa nije prošla slavljenički zbog