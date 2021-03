Pavo Marinković novi je umjetnički ravnatelj Pula film festivala

Martić izgubila u prvom kolu Dubaija, Mladenović prejaka Petra Martić drugi put ove godine (Australian Opena) svoj nastup završava odmah u prvom kolu, našu najbolju igračicu je na otvaranju velikog WTA 1000 turnira u Dubaiju nadvisila Francuskinja Kristina Mladenović (53.) i to u dva seta – 7:6(2), 6:4. Petra je u oba seta imala break prednosti – u prvom je vodila s 3:1, u drugom s 3:2 no Mladenović se uvijek vraćala i na kraju stigla do svoje druge pobjede u čak sedam međusobnih susreta. Prije Dubaija, Francuskinja je slavila još samo u njihovom prvom susretu i to predajom u