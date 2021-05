Pokolj u Ballymurphyju: Istraga o “nemirima” u S. Irskoj

Albina je odlazak na Euroviziju izborila 13. veljače uvjerljivom pobjedom na Dori, no nije prošla u finale Eurosonga – Jesmo li vas rasplesali? E, pa to je najbitnije. Šaljem vam svima pozitivnu energiju i želim zahvaliti svima na ljubavi koju ste nam slali. Sve se događa s razlogom – jedva čekam vidjeti što me čeka iduće – napisala je Albina u objavi na društvenoj mreži nakon nastupa. Albina je nastupila u prvoj polufinalnoj večeri Eurovizije i predstavila Tick-Tock, svoj pobjednički singl s Dore. Njenoj izvedbi u roterdamskoj Ahoy Areni prethodili su i zamijećeni videoisječci s proba, koji su se istovremeno