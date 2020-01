Ulaz slobodan: Noć muzeja u MUO

Zagreb…

U sklopu ovogodišnje teme Noći muzeja Velike obljetnice hrvatskih muzeja, domaćin Noći muzeja bit će Muzej za umjetnost i obrt koji ove godine obilježava 140 godišnjicu od svog osnutka. Muzej će 31. siječnja dočekati brojne posjetitelje uz bogat i raznovrstan program izložbi i popratnog programa.

Posjetitelji Noći muzeja moći će u MUO vidjeti veliku baštinsku izložbu Visovac: Duhovnost i kultura na Biloj Stini koju je dosad posjetilo više od 7000 posjetitelja, atraktivnu izložbu šešira i asamblaža zagrebačke primijenjene umjetnice Staše Čimbur – All you need is a hat, te izložbu Suvremeni umjetnici u Stalnom postavu – Marina Bauer: PREKAPANJA. Program će upotpuniti i prikaz scena iz baleta Orašar, a najmlađi će moći uživati u kutku za čitanje slikovnica i igranje igre memorije s likovima iz baleta Orašar. Tradicionalno, u Noći muzeja posjetitelji će moći razgledati i izložbu radova nastalih na kreativnim radionicama.

Atrakcija u Noći muzeja bit će i Farewell My Muse, performance povodom zatvaranja izložbe Staše Čimbur All You Need is a Hat. Performance započinje u 22 h. Za makeup se pobrinuo artist Dino Baksa, a balerina je Cristiana Rotolo.

U Noći muzeja MUO će otvoriti dvije gostujuće izložbe, u zagrebačkom Hrvatskom glazbenom zavodu i u Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec. U HGZ-u će se otvoriti izložba glazbenih instrumenata autorice Nade Bezić, a bit će izloženo 10-ak starih glazbenih instrumenata koji su građeni tijekom 19. stoljeća i koji su na pohrani u Muzeju za umjetnost i obrt od 30-ih godina 20. stoljeća. U Pučkom otvorenom učilištu Vrbovec otvorit će se izložba Stoljeće ručnog sata – Ručni satovi iz zbirke Muzeja za umjetnost i obrt autorice dr.sc. Vesne Lovrić Plantić, voditeljice Zbirke satova MUO. Na izložbi će biti prikazan reprezentativan izbor ručnih satova iz fundusa muzeja nastalih u razdoblju od 1914. do danas.

I ove godine, u Noći muzeja u MUO će biti prodaja posebno kreiranih MUO sretnih vrećica. Sve posjetitelje u MUO shopu očekuje 10% na kupnju iznad 100,00 kn te dodatnih 70% na odabrane publikacije i suvenire.

Otvorenje nacionalne i kulturne manifestacije Noć muzeja održat će se u Muzeju za umjetnost i obrt u petak 31.1.2020. u 17.30 sati.

U Noći muzeja MUO će biti otvoren od 18 do 01 sat iza ponoći, a ulaz je slobodan.

Foto: Press