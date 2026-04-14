Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon

Severov spektakl u Oktogonu: pretposljednja kolekcija U prekrasnom ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.   Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz

14. travnja 2026.
Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”
Intervju, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”

Dizajnerica Martina Herak među odabranima za prestižnu parišku reviju Hrvatska dizajnerica Martina Herak 5. ožujka 2026. debitira na Paris Fashion Weeku, u sklopu platforme Flying Solo NYC, jedne od najprestižnijih međunarodnih pozornica za nezavisne dizajnere. Svoju prvu capsule kolekciju predstavit će u prostoru Le Galerie Bourbon, mjestu koje spaja eleganciju i suvremeni dizajn — idealnoj pozornici za njezin prepoznatljiv spoj nosivosti, unikatnosti i urbane estetike. Uoči revije u Parizu, Martina za portal Scena.hr otkriva kako nastaju njezine kolekcije, što je pokreće, kako izgleda stvarnost iza glamura i zašto je važno “nastaviti plivati” čak i kad je najteže. Kolekcija koja je počela

3. ožujka 2026.
Održan Wine Vip Event u Zagrebu!
Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Reportaže, Vijesti

Održan Wine Vip Event u Zagrebu!

Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina. Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala

6. veljače 2026.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu! Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu. Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje! SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način,

3. veljače 2026.
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni
Kazalište, Kultura, Naslovnica, Vijesti

“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Food Truck Festival na Britancu!

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon

By  On 14. travnja 2026.

Severov spektakl u Oktogonu: pretposljednja kolekcija

U prekrasnom ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.

 

Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz pažljivo promišljenu simbiozu mode, glazbe i koreografije koja je miješala teatralni performans s klasičnim catwalkom.

Tijekom revije publiku je pratila glazbena podloga u izvedbi gudačkog kvarteta uživo, čiji su dinamični barokni motivi i suvremene glazbene varijacije pratili ritam same kolekcije i dodatno naglasili njezinu slojevitost. Cijela je prezentacija bila koncipirana kao suvremen i jasan show, u kojem je odjeća ostala u prvom planu, ali unutar pažljivo izgrađene atmosfere koja je dodatno naglasila karakter kolekcije.

– Prostor u kojem predstavljamo reviju odmah mi se snažno svidio jer nosi jednu posebnu, vrlo živu energiju. Podsjeća me na slične prostore u Budimpešti, koja mi je oduvijek bila izvor inspiracije i vizualne nadahnutosti. Cilj mi je bio postići dinamičnu, suvremenu i jasnu koncepciju, u kojoj je odjeća u prvom planu, kao baza kolekcije, ali uz pažljivo integriran element onoga što posebno volim: snažnu, zaokruženu prezentaciju kroz sam show – izjavio je dizajner.

Nova kolekcija, sastavljena od čak 60 lookova, polazi od jasne ideje ravnoteže između discipline i slobode. Izgrađena je na preciznoj konstrukciji i kroju, na disciplini koja oblikuje siluetu, ali bez gubitka lakoće, senzualnosti i slobode pokreta.

U Severovu dizajnerskom jeziku odjeća nikada nije strogo zatvorena forma. Naprotiv, riječ je o komadima koji ostavljaju prostor interpretaciji, nošenju na različite načine i osobnom upisu žene koja ih bira. Upravo u tom odnosu između strukture i otvorenosti nastaje estetika kolekcije Arete.

Ovom kolekcijom Robert Sever još jednom potvrđuje svoj autorski rukopis, ali i sposobnost da ženstvenost, disciplinu kroja i suvremenu eleganciju prevede u vizualni jezik koji djeluje istovremeno intimno, moderno i snažno.

Posebna zahvala ide partnerima i sponzorima bez kojih ova modna priča ne bi mogla biti realizirana Jana Nails, Jana Beauty, 1664 Blanc, Loud Stage, Jane Iredale, Badel 1862, VitaYummy.

Foto: Press –  Goran Čižmešija i Valerio Baranović

