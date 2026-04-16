Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?

INmusic festival #18 okuplja i nova europska glazbena imena
INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Organizatori su potvrdili dnevni raspored nastupa koji okuplja međunarodne headlinere, kultne bendove i nova europska glazbena imena. Ovogodišnje izdanje posebno je jer festival obilježava dvadesetu godišnjicu od svog prvog održavanja, čime ponovno potvrđuje status jednog od ključnih glazbenih događaja u regiji.
Prvi dan — 22. lipnja 2026.
Prvu večer predvodi Jack White, jedan od najutjecajnijih rock autora suvremenog doba i glazbenik čiji se rad često opisuje kao spoj inovativnosti i sirove energije. Uz njega nastupaju Manic Street Preachers, britanski bend poznat po politički angažiranim tekstovima i prepoznatljivom alternativnom rock zvuku, te KT Tunstall, škotska kantautorica čije se live izvedbe redovito ističu zbog snažnog vokala i kombinacije folk‑pop i rock elemenata. Program otvaranja donosi kombinaciju alternativnog rocka, indie zvuka i energičnih nastupa.
Drugi dan — 23. lipnja 2026.
Drugi dan festivala donosi raznolik i međunarodno prepoznatljiv lineup. Najavljen je nastup Gorillaza, globalno poznatog virtualnog benda koji je obilježio 21. stoljeće multimedijalnim pristupom i žanrovskom raznolikošću. Uz njih stižu i The Flaming Lips, američki psihodelični rock sastav čiji se koncerti često opisuju kao vizualno upečatljivi i produkcijski jedinstveni. Program upotpunjuju Jehnny Beth i Sprints.
Treći dan — 24. lipnja 2026.
Završna večer pripada Kings of Leon, jednom od najpoznatijih američkih rock bendova današnjice, čiji su koncerti prepoznati po kombinaciji južnjačkog rocka i mainstream indie zvuka. Uz njih nastupaju IDLES, britanski post‑punk sastav koji je u posljednjem desetljeću izgradio reputaciju jednog od najutjecajnijih bendova nove generacije zahvaljujući intenzivnim, emotivno nabijenim live nastupima.
Nova europska imena
Lineup je dodatno proširen izvođačima koji donose raznolike žanrove i suvremene glazbene pristupe. Među njima su Korka, Scarlet, I Hate Myself Because, Joshua Idehen, Omar Dahl, Any Young Mechanic i Nusantara Beat. Ova imena predstavljaju novu generaciju europske alternativne scene, što INmusicu daje dodatnu svježinu i relevantnost.
Studentske pogodnosti
Za ovogodišnje izdanje uvedene su posebne pogodnosti za studente hrvatskih sveučilišta i drugih visokoškolskih institucija. Popusti iznose 10 eura na cijenu trodnevne ulaznice te 20 eura na cijenu jednodnevne ulaznice.
Kako bi ostvarili pravo na popust, studenti moraju ispuniti Google obrazac, učlaniti se u INmusic Club i osvojiti posebnu studentsku značku. Studentski status potvrđuje se dostavom dokaza o statusu za akademsku godinu 2025./2026., koji se može generirati putem sustava e‑Građani.
Cijene ulaznica
Službene cijene ulaznica za INmusic festival #18 su:
- Trodnevna ulaznica: 149 eura + transakcijski troškovi (ukupno 152 eura)
- Jednodnevne ulaznice: dostupne za svaki festivalski dan putem službene stranice
- Kamperska ulaznica (7 dana): 59 eura + transakcijski troškovi (ukupno 62 eura), uz obaveznu trodnevnu ulaznicu
Ulaznice su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, a pravila i važne napomene nalaze se u rubrici Info. Organizatori najavljuju dodatne informacije u narednim tjednima.
Ovogodišnji INmusic nosi i onu poznatu dozu FOMO efekta. Lineup je dovoljno snažan da se već sada osjeća kako će upravo ovo izdanje biti jedno od onih o kojima se priča mjesecima nakon što se pozornice ugase. Ako postoji godina u kojoj se ne isplati ostati kod kuće i gledati tuđe storije, onda je to 2026. INmusic #18 izgleda kao festival koji će obilježiti ljeto, a propuštanje bi lako moglo postati ona klasična rečenica koju svi izgovaraju prekasno: “Trebala/o sam ići.”
Foto: Glorija Obadić/Lana Marković