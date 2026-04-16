Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?

Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon
Severov spektakl u Oktogonu: pretposljednja kolekcija U prekrasnom ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.   Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz

14. travnja 2026.
Martina Herak uoči revije: "Stvaranje je za mene igra"
Dizajnerica Martina Herak među odabranima za prestižnu parišku reviju Hrvatska dizajnerica Martina Herak 5. ožujka 2026. debitira na Paris Fashion Weeku, u sklopu platforme Flying Solo NYC, jedne od najprestižnijih međunarodnih pozornica za nezavisne dizajnere. Svoju prvu capsule kolekciju predstavit će u prostoru Le Galerie Bourbon, mjestu koje spaja eleganciju i suvremeni dizajn — idealnoj pozornici za njezin prepoznatljiv spoj nosivosti, unikatnosti i urbane estetike. Uoči revije u Parizu, Martina za portal Scena.hr otkriva kako nastaju njezine kolekcije, što je pokreće, kako izgleda stvarnost iza glamura i zašto je važno "nastaviti plivati" čak i kad je najteže. Kolekcija koja je počela

3. ožujka 2026.
Održan Wine Vip Event u Zagrebu!
Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina. Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala

6. veljače 2026.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu! Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu. Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje! SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način,

3. veljače 2026.
"Zvijezda i mrak" premijerno u Maloj sceni
"Zvijezda i mrak" – predstava koja progovara o mraku na drugačiji način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave "Zvijezda i mrak" autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi "Zvijezda i mrak" pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje "it mjesto" za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?
By  On 16. travnja 2026.

INmusic festival #18 okuplja i nova europska glazbena imena

INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Organizatori su potvrdili dnevni raspored nastupa koji okuplja međunarodne headlinere, kultne bendove i nova europska glazbena imena. Ovogodišnje izdanje posebno je jer festival obilježava dvadesetu godišnjicu od svog prvog održavanja, čime ponovno potvrđuje status jednog od ključnih glazbenih događaja u regiji.

Prvi dan — 22. lipnja 2026.

Prvu večer predvodi Jack White, jedan od najutjecajnijih rock autora suvremenog doba i glazbenik čiji se rad često opisuje kao spoj inovativnosti i sirove energije. Uz njega nastupaju Manic Street Preachers, britanski bend poznat po politički angažiranim tekstovima i prepoznatljivom alternativnom rock zvuku, te KT Tunstall, škotska kantautorica čije se live izvedbe redovito ističu zbog snažnog vokala i kombinacije folk‑pop i rock elemenata. Program otvaranja donosi kombinaciju alternativnog rocka, indie zvuka i energičnih nastupa.

Drugi dan — 23. lipnja 2026.

Drugi dan festivala donosi raznolik i međunarodno prepoznatljiv lineup. Najavljen je nastup Gorillaza, globalno poznatog virtualnog benda koji je obilježio 21. stoljeće multimedijalnim pristupom i žanrovskom raznolikošću. Uz njih stižu i The Flaming Lips, američki psihodelični rock sastav čiji se koncerti često opisuju kao vizualno upečatljivi i produkcijski jedinstveni. Program upotpunjuju Jehnny Beth i Sprints.

Treći dan — 24. lipnja 2026.

Završna večer pripada Kings of Leon, jednom od najpoznatijih američkih rock bendova današnjice, čiji su koncerti prepoznati po kombinaciji južnjačkog rocka i mainstream indie zvuka. Uz njih nastupaju IDLES, britanski post‑punk sastav koji je u posljednjem desetljeću izgradio reputaciju jednog od najutjecajnijih bendova nove generacije zahvaljujući intenzivnim, emotivno nabijenim live nastupima.

Nova europska imena

Lineup je dodatno proširen izvođačima koji donose raznolike žanrove i suvremene glazbene pristupe. Među njima su Korka, Scarlet, I Hate Myself Because, Joshua Idehen, Omar Dahl, Any Young Mechanic i Nusantara Beat. Ova imena predstavljaju novu generaciju europske alternativne scene, što INmusicu daje dodatnu svježinu i relevantnost.

Studentske pogodnosti

Za ovogodišnje izdanje uvedene su posebne pogodnosti za studente hrvatskih sveučilišta i drugih visokoškolskih institucija. Popusti iznose 10 eura na cijenu trodnevne ulaznice te 20 eura na cijenu jednodnevne ulaznice.

Kako bi ostvarili pravo na popust, studenti moraju ispuniti Google obrazac, učlaniti se u INmusic Club i osvojiti posebnu studentsku značku. Studentski status potvrđuje se dostavom dokaza o statusu za akademsku godinu 2025./2026., koji se može generirati putem sustava e‑Građani.

Cijene ulaznica

Službene cijene ulaznica za INmusic festival #18 su:

  • Trodnevna ulaznica: 149 eura + transakcijski troškovi (ukupno 152 eura)
  • Jednodnevne ulaznice: dostupne za svaki festivalski dan putem službene stranice
  • Kamperska ulaznica (7 dana): 59 eura + transakcijski troškovi (ukupno 62 eura), uz obaveznu trodnevnu ulaznicu

Ulaznice su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, a pravila i važne napomene nalaze se u rubrici Info. Organizatori najavljuju dodatne informacije u narednim tjednima.

Ovogodišnji INmusic nosi i onu poznatu dozu FOMO efekta. Lineup je dovoljno snažan da se već sada osjeća kako će upravo ovo izdanje biti jedno od onih o kojima se priča mjesecima nakon što se pozornice ugase. Ako postoji godina u kojoj se ne isplati ostati kod kuće i gledati tuđe storije, onda je to 2026. INmusic #18 izgleda kao festival koji će obilježiti ljeto, a propuštanje bi lako moglo postati ona klasična rečenica koju svi izgovaraju prekasno: “Trebala/o sam ići.”

Foto: Glorija Obadić/Lana Marković

