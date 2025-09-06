Food Truck Festival na Britancu!

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu!
Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu
Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije!
Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca Međimurja dolazi Škartoc Ljubavi koji svojim delicijama osvajaju publiku gdje god stigli; El Comandante burgeri s junećim mesom, ementaler sirom i chimichurri umakom, Mr. Tartuf krumpirići s tartufata umakom i parmezanom te Fanko Čuča piletina marinirana mentom i limetom, samo su dio njihove odlične ponude.
Iz Međimurja ponovno stigla i Špizza sa svojim neodoljivim pizzama i sendvičima pripremljenima u pravoj krušnoj peći, s domaćim sastojcima – od klasika margherite i capricciose do Baby lasagne i novog Špicek sendviča.
Iz Labina dolazi Farabuto s lokalnim delicijama i autentičnim istarskim ribljim i mesnim street food specijalitetima kao što su istarski burger, srdele u svježe pripremljenom paniniju ili burger s brancinom. Dobro poznati BBQ Hot Yard premijerno na festivalu predstavio je svoje smash burgere pripremljene na posebnom roštilju stvorenom upravo za smash tehniku; uz klasične verzije ima i Peanut Butter Jelly Smash, smash varijanta najpopularnijeg burgera među fanovima, a ekskluzivno se predstavio južnjački specijalitet Pork Belly Burnt Ends Pocket.
Omiljeni zagrebački Burger & Beer Bar Mrav donosi nešto za svakoga; uz standardno odličnu ponudu, za ljubitelje jače začinjene hrane tu je Chilli con carne torpedo kobasa s jalapeño papričicama, dok su za one koji preferiraju plant-based opcije pripremili Vege smoked burger s Vegeta smoked začinom koji vjerno dočarava okus roštiljskog mesa. Za one u žurbi, tu su praktični i ukusni Teriyaki Chicken, Curry i Spicy Beef Fini-Mini Noodles spremni u nekoliko minuta.
Za slatki finale, Tutica ice cream truck premijerno stiže u Zagreb, s potpuno prirodnim sladoledima bez umjetnih aroma i bojila u šarenim i inovativnim kombinacijama. Okusi kao što su Scarlet Lady (višnja, crno vino i čokoladni čips), Gin Tonic (prah imuna i borove iglice) ili Buble Buddy (bubble kuglice i marshmallow) bit će savršeni za osvježenje, ali i fotogeničan story. Churros truck, koji je već oduševio posjetitelje lipanjskog izdanja festivala, vraća se s čokoladnim i pistacija churrosima u kombinaciji s Ledo sladoledom, a kao novitet donosi i Frozen Bananu – svjetski viralni ljetni desert!
Za ljubitelje klasika, Nadine Fritule nude svoje poznate fritule i palačinke, pripremljene sa slatkim namazima, svježim voćem i s puno ljubavi! Nakon svih ovih delicija, žeđ ugasite uz lagani Shkoop Straight Up Lager iz pivovare The Garden Brewery i Maraskin kultni PeTe Pelin tonik i osvježavajuće koktele! Donosimo i recept za njihov najpopularniji – Maraschino Citrus: pomiješajte 30 ml gina, 20 ml Maraschina, 15 ml svježe iscijeđenog limunovog soka i 80 ml pink grapefruit tonika, dodajte led i uživajte u savršenom ljetnom aperitivu!
Glazbena podloga svakog dana Food Truck Festivala je pažljivo selektirana pa možete guštati u fuziji klasika, retra, šansona, domaće glazbe, funka, soula i disca kroz tematske večeri. U utorak će posjetitelji plesati u retro ritmu starozagrebačkog zvuka uz odličan bend Šleper Šlager, a na zahtjev publike vraća se odlični instrumentalni bend Public Factory koji spajaju nemoguće izvedbe svih glazbenih žanrova. Vikend je rezerviran za urbane gradske DJ legende Frx, Nene Martinovića i Matije Sindičića koji će servirati sve – od ljutog funka i sočnog disca do soula i hip-hopa.
I najmlađi će doći na svoje – u srijedu na Food Truck Festival stiže Ledo Medo koji će podijeliti klincima omiljene sladolede i razveseliti ih zajedničkim fotkama, u četvrtak na veselom UHU kutku školarce čeka zabavni escape room i pokloni idealni za početak školske godine dok u subotu stiže najbolji hrvatski iluzionist Luka Vidović i njegov magic show – urnebesno smiješna i interaktivna mađioničarska predstava namijenjena cijeloj obitelji!
Događanja i koncerti na Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, a sve informacije i detaljan program dostupni su na službenim kanalima: Facebook, Instagram.
Ispratimo ljeto zajedno na najbolji mogući način – uz dobru klopu, cugu i mjuzu, na kotačima!
Foto: Press – Denine Production