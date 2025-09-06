Food Truck Festival na Britancu!

fbpx
6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Održana Svjetska izložba mačaka!

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
23. Festival jednakih mogućnosti!
23. Festival jednakih mogućnosti!

Zagreb svečano otvorio 23. Festival jednakih mogućnosti Osobe s invaliditetom ponovno u središtu kulturnih zbivanja Na Trgu bana Josipa Jelačića svečano otvoren 23. Festival jednakih mogućnosti (F=M), jedinstveni inkluzivni ulični festival u Hrvatskoj, koji na jednom mjestu okuplja više od 900 izvođača, od čega čak 600 osoba s invaliditetom. Festival je trajao do četvrtka, 22. svibnja, a tijekom tri dana Zagrepčani i gosti glavnog grada mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom, edukacijskom i sportskom programu. Na otvorenju su se, uz zvuke glazbe i veselu atmosferu, okupljenima obratili ugledni predstavnici državnih i gradskih tijela uprave, naglasivši važnost uključivanja osoba s invaliditetom

3. lipnja 2025.
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!

Otvorena izložba i mural Vladimira Tomića Moska U četvrtak, 29. svibnja u 18 sati, u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba najpoznatijeg riječkog umjetnika, muralista i akademskog slikara Vladimira Tomića Moska pod nazivom Common Ceremonies. Ova posebna izložba obuhvatila je devet slika i jedan mural, smještene u prostoru koji je savršeno nadopunio atmosferu radova – mirnom i nadahnjujućem ambijentu Botaničkog vrta. Mosk, poznat kao svestrani umjetnik – slikar, muralist, grafiter, glazbenik i scenograf – ovim se ciklusom vratio figurativnom slikarstvu. Nakon godina bavljenja apstrakcijom i monokromnim muralima, publici je predstavio radove koji nas vode u svijet tišine,

1. lipnja 2025.
Sandra Vlašić: Futur treći
Sandra Vlašić: Futur treći

Sandra Vlašić: Futur treći – prvi hrvatski eko-triler „Futur treći“ Sandre Vlašić prvi je hrvatski eko-triler koji kroz priču o ekologinji Dunji i njezinoj borbi za očuvanje prirode donosi snažnu poruku o klimatskoj krizi, društvu i budućnosti našeg planeta. Ovo nije samo knjiga – ovo je odraz naše stvarnosti. Jer borba za planet nije priča budućnosti. Ona se događa sada. Ekologinja Dunja godinama se bori protiv eksploatacije nafte u Hrvatskoj, a neočekivani susret s Rankom na jednom jadranskom otoku daje joj novi vjetar u leđa. Ovaj pomalo misteriozan poznanik iz Dunjine prošlosti danas je ambiciozan političar – a sada ih

23. svibnja 2025.
UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!
UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!

Unifest: Festival koji je nadmašio sva očekivanja! Prošli tjedan, od 14. do 18. svibnja, Zrće je postalo središte studentske zabave – Unifest je okupio više od 4.200 mladih iz svih krajeva Hrvatske! Put prema Pagu bio je organiziran – prijevoz je bio osiguran svim posjetiteljima festivala, a oni koji su stigli vlastitim automobilima uživali su u besplatnom parkingu. Pet dana nezaboravne energije, glazbe i druženja obilježili su prvo izdanje ovog studentskog festivala koji je, sudeći prema reakcijama, nadmašio sva očekivanja. Pjena party, DJ-evi i dnevni tulumi Festival nije ponudio samo noćni program – atmosfera je bila užarena i tijekom dana!

19. svibnja 2025.
Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu!

Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu

Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije!

Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca Međimurja dolazi Škartoc Ljubavi koji svojim delicijama osvajaju publiku gdje god stigli; El Comandante burgeri s junećim mesom, ementaler sirom i chimichurri umakom, Mr. Tartuf krumpirići s tartufata umakom i parmezanom te Fanko Čuča piletina marinirana mentom i limetom, samo su dio njihove odlične ponude.

Iz Međimurja ponovno stigla i Špizza sa svojim neodoljivim pizzama i sendvičima pripremljenima u pravoj krušnoj peći, s domaćim sastojcima – od klasika margherite i capricciose do Baby lasagne i novog Špicek sendviča.

Iz Labina dolazi Farabuto s lokalnim delicijama i autentičnim istarskim ribljim i mesnim street food specijalitetima kao što su istarski burger, srdele u svježe pripremljenom paniniju ili burger s brancinom. Dobro poznati BBQ Hot Yard premijerno na festivalu predstavio je svoje smash burgere pripremljene na posebnom roštilju stvorenom upravo za smash tehniku; uz klasične verzije ima i Peanut Butter Jelly Smash, smash varijanta najpopularnijeg burgera među fanovima, a ekskluzivno se predstavio  južnjački specijalitet Pork Belly Burnt Ends Pocket.

Omiljeni zagrebački Burger & Beer Bar Mrav donosi nešto za svakoga; uz standardno odličnu ponudu, za ljubitelje jače začinjene hrane tu je Chilli con carne torpedo kobasa s jalapeño papričicama, dok su za one koji preferiraju plant-based opcije pripremili Vege smoked burger s Vegeta smoked začinom koji vjerno dočarava okus roštiljskog mesa. Za one u žurbi, tu su praktični i ukusni Teriyaki Chicken, Curry i Spicy Beef Fini-Mini Noodles spremni u nekoliko minuta.

Za slatki finale, Tutica ice cream truck premijerno stiže u Zagreb, s potpuno prirodnim sladoledima bez umjetnih aroma i bojila u šarenim i inovativnim kombinacijama. Okusi kao što su Scarlet Lady (višnja, crno vino i čokoladni čips), Gin Tonic (prah imuna i borove iglice) ili Buble Buddy (bubble kuglice i marshmallow) bit će savršeni za osvježenje, ali i fotogeničan story. Churros truck, koji je već oduševio posjetitelje lipanjskog izdanja festivala, vraća se s čokoladnim i pistacija churrosima u kombinaciji s Ledo sladoledom, a kao novitet donosi i Frozen Bananu – svjetski viralni ljetni desert!

Za ljubitelje klasika, Nadine Fritule nude svoje poznate fritule i palačinke, pripremljene sa slatkim namazima, svježim voćem i s puno ljubavi! Nakon svih ovih delicija, žeđ ugasite uz lagani Shkoop Straight Up Lager iz pivovare The Garden Brewery i Maraskin kultni PeTe Pelin tonik i osvježavajuće koktele! Donosimo i recept za njihov najpopularniji – Maraschino Citrus: pomiješajte 30 ml gina, 20 ml Maraschina, 15 ml svježe iscijeđenog limunovog soka i 80 ml pink grapefruit tonika, dodajte led i uživajte u savršenom ljetnom aperitivu!

Glazbena podloga svakog dana Food Truck Festivala je pažljivo selektirana pa možete guštati u fuziji klasika, retra, šansona, domaće glazbe, funka, soula i disca kroz tematske večeri. U utorak će posjetitelji plesati u retro ritmu starozagrebačkog zvuka uz odličan bend Šleper Šlager, a na zahtjev publike vraća se odlični instrumentalni bend Public Factory koji spajaju nemoguće izvedbe svih glazbenih žanrova. Vikend je rezerviran za urbane gradske DJ legende Frx, Nene Martinovića i Matije Sindičića koji će servirati sve – od ljutog funka i sočnog disca do soula i hip-hopa.

I najmlađi će doći na svoje – u srijedu na Food Truck Festival stiže Ledo Medo koji će podijeliti klincima omiljene sladolede i razveseliti ih zajedničkim fotkama, u četvrtak na veselom UHU kutku školarce čeka zabavni escape room i pokloni idealni za početak školske godine dok u subotu stiže najbolji hrvatski iluzionist Luka Vidović i njegov magic show – urnebesno smiješna i interaktivna mađioničarska predstava namijenjena cijeloj obitelji!

Događanja i koncerti na Food Truck Festivalu besplatni su za posjetitelje, a sve informacije i detaljan program dostupni su na službenim kanalima: Facebook, Instagram.

Ispratimo ljeto zajedno na najbolji mogući način – uz dobru klopu, cugu i mjuzu, na kotačima!

Foto: Press – Denine Production

