Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Održan Wine Vip Event u Zagrebu!
Održan Wine Vip Event u Zagrebu!

Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina. Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala

6. veljače 2026.
3. veljače 2026.
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Food Truck Festival na Britancu!

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu!

Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre

Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu.

SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe

Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način, bez aplikacija, algoritama i swipeanja. Umjesto toga, u središtu večeri su kratke prezentacije u kojima prijatelji predstavljaju svoje single prijatelje i prijateljice te pokušavaju publici pokazati zašto su upravo oni vrijedni pažnje.

Koncept je jednostavan, ali učinkovit. Svaka prezentacija traje do pet minuta i sastoji se od nekoliko slajdova koji kroz fotografije, anegdote i zabavne činjenice prikazuju osobu onakvom kakva jest. Naglasak nije na savršenoj slici, nego na iskrenosti, osobnosti i pogledu na ljubav, odnose i svakodnevni život.

Publiku čine ljudi otvoreni za nova poznanstva, ali i oni koji dolaze podržati prijatelje i sudjelovati u opuštenoj društvenoj večeri. Slajd se ne pozicionira kao klasičan dating event, već kao prostor susreta, razgovora i spontane kemije, bez pritiska i očekivanja.

Nakon svake prezentacije, voditelji komentiraju viđeno, postavljaju dodatna pitanja i vode razgovor s ciljem da publici dodatno približe osobe koje su predstavljene. Neformalna atmosfera potiče interakciju, a druženje se nastavlja i nakon službenog dijela programa.

Format prezentacija ostavljen je namjerno otvoren kako bi svaka priča imala osobni pečat. Dizajn nije presudan, dok su dobra struktura, humor i smislen narativ ključni elementi svake uspješne prezentacije.

Valentinovo za samce održava se u Saxu, a cijena ulaznice iznosi 10 eura. Prijave za sudjelovanje s prezentacijama u ovom su krugu popunjene, no ulaznice za publiku i dalje su dostupne svima koji žele sudjelovati u događaju ili podržati svoje prijatelje.
Više informacija o konceptu i primjerima prezentacija dostupno je na Instagram profilu.

Foto: Press – Slajd.hr

