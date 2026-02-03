Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu!
Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre
Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu.
SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe
Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način, bez aplikacija, algoritama i swipeanja. Umjesto toga, u središtu večeri su kratke prezentacije u kojima prijatelji predstavljaju svoje single prijatelje i prijateljice te pokušavaju publici pokazati zašto su upravo oni vrijedni pažnje.
Koncept je jednostavan, ali učinkovit. Svaka prezentacija traje do pet minuta i sastoji se od nekoliko slajdova koji kroz fotografije, anegdote i zabavne činjenice prikazuju osobu onakvom kakva jest. Naglasak nije na savršenoj slici, nego na iskrenosti, osobnosti i pogledu na ljubav, odnose i svakodnevni život.
Publiku čine ljudi otvoreni za nova poznanstva, ali i oni koji dolaze podržati prijatelje i sudjelovati u opuštenoj društvenoj večeri. Slajd se ne pozicionira kao klasičan dating event, već kao prostor susreta, razgovora i spontane kemije, bez pritiska i očekivanja.
Nakon svake prezentacije, voditelji komentiraju viđeno, postavljaju dodatna pitanja i vode razgovor s ciljem da publici dodatno približe osobe koje su predstavljene. Neformalna atmosfera potiče interakciju, a druženje se nastavlja i nakon službenog dijela programa.
Format prezentacija ostavljen je namjerno otvoren kako bi svaka priča imala osobni pečat. Dizajn nije presudan, dok su dobra struktura, humor i smislen narativ ključni elementi svake uspješne prezentacije.
Valentinovo za samce održava se u Saxu, a cijena ulaznice iznosi 10 eura. Prijave za sudjelovanje s prezentacijama u ovom su krugu popunjene, no ulaznice za publiku i dalje su dostupne svima koji žele sudjelovati u događaju ili podržati svoje prijatelje.
Više informacija o konceptu i primjerima prezentacija dostupno je na Instagram profilu.
Foto: Press – Slajd.hr