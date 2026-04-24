Zagreb Beer Fest: nova glazbena pojačanja!

Zagreb Beer Fest širi program: stižu Vojko V, Buntai i Sjena
Deveto izdanje Zagreb Beer Festa, koje će se održati od 21. do 24. svibnja u Parku dr. Franje Tuđmana, nastavlja širiti svoj glazbeni program novim izvođačima koji će dodatno obilježiti početak festivalske sezone na otvorenom. Uz ranije najavljena imena Urban & 4, Vatra, KoiKoi i Baks – na pozornicu stižu i nova, snažna pojačanja regionalne scene: Vojko V, Daleka Obala Jakše i Hrepe, Otok, Buntai i Sjena.
Predvođeni karizmatičnim Damirom Urbanom, Urban & 4 već godinama oduševljava publiku snažnim autorskim izričajem i emotivnim koncertima, dok Vatra, jedan od poznatijih domaćih pop-rock bendova, iza sebe ima niz radijskih hitova i nagrada. Beogradski bend KoiKoi donosi svježi indie/alternativni zvuk nove generacije, a Baks predstavlja energičan iskorak prema modernoj trap sceni.
Novoobjavljena imena dodatno proširuju žanrovsku raznolikost festivala – od prepoznatljivog hip-hop izričaja Vojko V, preko bezvremenskih hitova koje donosi Daleka Obala u postavi Jakše i Hrepe, do novih valova alternativne i urbane scene koje predstavljaju Otok, Buntai i Sjena. Još nisu objavljena sva imena, no jasno je da će i ove godine line-up biti raznolik te ponuditi nešto za sve generacije.
Zagreb Beer Fest i ove godine ostaje vjeran svojoj prepoznatljivoj formuli – spoj vrhunskog glazbenog programa, bogate ponude piva i opuštene festivalske atmosfere u srcu grada. Tijekom četiri dana posjetitelje očekuju brojni koncerti te širok izbor od preko 180 vrsta piva iz raznovrsnih industrijskih i craft pivovara. Dosadašnja izdanja festivala okupila su više od tristo tisuća posjetitelja, čineći ga jednim od najomiljenijih i najiščekivanijih proljetnih događanja u Zagrebu i okolici.
Ovogodišnji Zagreb Beer Fest 2026 trajat će četiri dana, od 21. do 24. svibnja, uz besplatan ulaz za sve posjetitelje, a sve novosti moguće je pratiti putem službenih kanala festivala. Organizator je yem.
