Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”

Dizajnerica Martina Herak među odabranima za prestižnu parišku reviju
Hrvatska dizajnerica Martina Herak 5. ožujka 2026. debitira na Paris Fashion Weeku, u sklopu platforme Flying Solo NYC, jedne od najprestižnijih međunarodnih pozornica za nezavisne dizajnere. Svoju prvu capsule kolekciju predstavit će u prostoru Le Galerie Bourbon, mjestu koje spaja eleganciju i suvremeni dizajn — idealnoj pozornici za njezin prepoznatljiv spoj nosivosti, unikatnosti i urbane estetike.
Uoči revije u Parizu, Martina za portal Scena.hr otkriva kako nastaju njezine kolekcije, što je pokreće, kako izgleda stvarnost iza glamura i zašto je važno “nastaviti plivati” čak i kad je najteže.
Kolekcija koja je počela od materijala
Martina kaže da je početna točka kolekcije bila emocija igre i želja za istraživanjem novih materijala:
“Za mene je stvaranje svake kolekcije svojevrsni izazov; uvijek nastojim koristiti nove materijale, igrati se različitim teksturama, krojevima,.. Kreativnost kod mene nastaje upravo iz želje za igrom, za stvaranjem nečega što je još skica u mojoj glavi. Volim stvarati iz mira, iz znatiželje, tog infantilnog dijela sebe. Kolekciju koju ću predstaviti počela sam stvarati u glavi kada sam odabrala materijale – tako započinje cijeli proces. Ovog sam se puta odlučila za umjetnu kožu s kojom još nikada nisam imala priliku raditi, kombinirati ju uz prozračnu viskozu i ostale materijale za koje smatram da bi zajedno mogli stvoriti jednu lijepu priču, jednu kolekciju koja je nosiva, unikatna, urbana…”
Kako prepoznaje da je komad spreman
O procesu odlučivanja kada je komad “dovoljno njezin”, kaže:
“Kada krenem u realizaciju nekog odjevnog predmeta doista do zadnjeg trena ne znam kako će on izgledati. Skice radim u svojoj glavi, nikada na papiru i nekako sam kroz godine iskustva naučila reći “dosta, na ovo sad ide etiketa”. Nekako balansiram između svoje mašte i nosivosti i uvijek stvaram ono što bi i sama voljela imati u ormaru.”
Najintimniji trenutak stvaranja
Za Martinu je najintimniji dio procesa onaj koji mnogi ne vide:
“Nekako mi najviše koncentracije i mira treba pri biranju materijala zato da, možda je upravo to za mene najintimniji trenutak kod stvaranja kolekcije.”
Iza kulisa priprema za Pariz
Pripreme za Paris Fashion Week nisu glamurozne kako se možda čini:
“Nema ništa pretjerano glamuroznog u stvaranju kolekcije, pogotovo kada sve radimo sami. Iako svaki dan osjećam veliku zahvalnost što mogu raditi ono što istinski volim, nekada se, kao i svaki kreativac, borim sa svojom maštom. Nismo uvijek inspirirani, nemamo uvijek poticaj ali bitno je tada samom sebi dati taj push. To je možda ono najizazovnije – ne biti sebi neprijatelj kada nam ne ide. Izazov je stvaranje kolekcije, cijeli taj proces izrade od ideje do realizacije i na posljetku, predstavljanje svojih odjevnih predmeta pred publikom.”
Kada improvizacija postane dizajn
Martina otvoreno priznaje da se često prepušta trenutku:
“S obzirom na to da često volim istaknuti kako ja ne idem raditi, ja se idem igrati, često se dogodi da neki odjevni predmet bude improviziran ili nastane iz nekog neočekivanog obrata, naravno, poštujući pravila izrade. Nekada krenem raditi npr. kratku jaknu i onda krenem dodavati materijal i ispadne duga, od gornjeg dijela ispadne haljina, sve ovisi evo kako sam u tom trenutku inspirirana. Mislim da je zapravo to i čar moga posla; ne znati gdje će me putovanje odvesti i uživati u cijelom procesu stvaranja.”
Na međunarodnoj sceni
O tome kako se osjeća kao nezavisna dizajnerica među odabranima za Flying Solo NYC, kaže:
“Prije svega, osjećam se jako ponosno na sebe. S obzirom na to da je na stotine neafirmiranih dizajnera iz cijeloga svijeta dobilo priliku poslati svoje radove i dobiti mogućnost odlaska na reviju u Pariz, biti među 60-ak odabranih za mene i moj brend to je velika stvar ali i velika odgovornost. Ipak, nastojim imati realna očekivanja, dati apsolutno sve od sebe i ovo putovanje shvatiti kao dobru priliku.”
Što nosi iz svoje sredine u Pariz
Martina naglašava važnost svojih korijena:
“Iako sam više od pola života provela u Zagrebu, dolazim iz sredine u kojoj su ljudi jako radišni i veliki estetičari. Uostalom, nerijetko ističem kako je upravo moja pokojna nona Ana, tatina mama, zaslužna za moju ljubav prema modi. Naime, kako sam odrasla na talijanskoj televiziji, upravo me ona uvijek zvala da s njom gledam modne revije i doista sam uživala u tome. Tako da evo, u Pariz nosim ono od čega ne mogu pobjeći nikako – Istarski mentalitet, smisao za estetiku koji sam na kraju krajeva naslijedila i od svojih roditelja i iskustvo koje me i dovelo do Le Galerie Bourbon gdje ću 5.3. predstaviti svoju prvu capsule kolekciju.”
Moda i društveni stav
O pitanju treba li moda danas imati društveni stav, kaže:
“Mislim da je ovo tema o kojoj bi se moglo jako puno komentirati. Ukratko, moda je oduvijek imala društveni stav. Kroz povijest je ona odražavala društvene hijerarhije, rodne uloge, političke promjene, odnos prema tijelu…”
“Danas se društveni stav mode sve više odražava kroz konkretne odluke. Kroz način proizvodnje, odnos prema radu, održivost. Kao dizajner, od samih početaka moga rada stvarala sam unikate – odjeću koja traje, koja je promišljena, neovisna o trendovima. Svaki odjevni predmet stvaram sama, i osim što evo uživam u tome da sudjelujem u cijelom procesu, drago mi je što moje klijentice baš poput mene u toj globalnoj bitci protiv brze mode biraju kvalitetu i odgovornost.”
Inspiracija izvan mode
“Veliki sam ljubitelj umjetnosti, i evo, možda bih kao broj jedan mogla istaknuti glazbu koja mi je svakodnevni “drive” i bez koje ne mogu raditi. Čim dođem u svoju radionu odmah palim svoju playlistu. S obzirom na to da sam veliki ljubitelj i kazališnih dasaka, nema dolaska u Zagreb a da ne odem u kazalište pogledati neku predstavu, volim otići na izložbu – sve je to na kraju ne samo melem za moje oči već i za moju kreativnost.”
Poruka mlcdim kreativcima
“Mislim da je bitno krenuti od želje, biti konzistentan i vjerovati u sebe. Ništa ne dolazi preko noći i potrebno je puno rada, truda i sreće, ali nekako isto vjerujem kako se sve to na kraju isplati. Puno je stramputica i izazova i danas, koliko god nam je sve dostupno, nekada je jednostavno teško isplivati u tom moru svega. Zato treba samo nastaviti plivati, uvijek nam se ukaže neki otok.”
Predstavljanje kolekcije na Paris Fashion Weeku za Martinu Herak označava važnu prekretnicu, ali i nastavak njezina dosljednog stvaralačkog puta. U Pariz odlazi s istarskim mentalitetom, vlastitom estetikom i jasnom vizijom — vrijednostima koje su je i dovele do međunarodne pozornice.
Foto: Press – Zvonimir Ferina