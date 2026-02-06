Održan Wine Vip Event u Zagrebu!

Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama
U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina.
Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu
Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala su se sredstva za Hrvatsku ligu protiv raka. Ukupno je kroz 10 godina prikupljeno gotovo 66.000 eura. Wine ViP Event kroz godine je okupio više od 2.500 profesionalaca te više od 220 izlagača i partnera, čime se profilirao kao jedno od važnijih regionalnih eno-gastro događanja.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Prvo predavanje održala je dr. sc. Amadea Dobovišek, stručnjakinja za prodaju i marketing u turizmu, pod naslovom “Uzimamo li goste zdravo za gotovo?”. Nedugo nakon uslijedilo je predavanje Sanje Krmpotić, mentorice i stručnjakinje za gostoljubivost, “Masterclass bontona za ugostitelje – kako gostima uzeti više novca”, dok je Gordana Hajtić, konobarica, edukatorica i autorica, podijelila praktične savjete za konobare i ugostitelje.
Radionice i kušanja: vrijeme kao ključni sastojak vina
Cjelodnevni program bio je intenzivan, a radionice su posjetiteljima pružile priliku da nauče kako razmišljati tijekom degustacije vina, kako pravilno kušati i procjenjivati kvalitetu. Posebno se istaknula radionica trostrukog hrvatskog sommelierskog prvaka Kristijana Harjača pod nazivom “Masterclass: Vrijeme u čaši – Festigia Malvazija istarska 2022–2024”.
Posjetitelji su imali priliku kušati tri godišta iste malvazije i promatrati kako se vino razvija tijekom vremena. Naglašeno je da proces stvaranja vina ne završava punjenjem u bocu – ono nastavlja mijenjati boju, aromu i okus. Na kraju radionice publika je birala favorit, a iznenađenje je bilo što je uz malvaziju iz 2022. godine ravnopravan konkurent bila i ona iz 2024., potvrđujući da i mlađa vina mogu ponuditi visoku kvalitetu.
Veliku pažnju privukao je i Suvad Zlatić – Suwi, jedan od najcjenjenijih sommeliera i vinskih edukatora u regiji, koji je kroz predavanje “Champagne vs. Sparkling Adria – Istina u čaši” ponudio stručno i iskustveno sagledavanje svijeta pjenušavih vina.
Berryshka: od eteričnih ulja do craft destilata i čokolade
Među izlagačima istaknula se i slovenska obiteljska destilerija Berryshka, čija priča započinje 1990-ih godina kada su Jože i Samo Kenda obnovili napuštenu destileriju u selu Obrh pokraj Dolenjskih Toplica. Počeli su s proizvodnjom eteričnih ulja, osobito ulja borovice, koje je i danas njihov zaštitni znak.
S vremenom su proširili proizvodnju na destilate – od borovičke rakije do gina Berryshka London Dry Gin – a danas njihov asortiman uključuje dvanaest proizvoda, uključujući i borovičku rakiju odležanu u hrastovim bačvama. Njihovi proizvodi nagrađeni su na međunarodnim natjecanjima kvalitete.
Brendu se kasnije pridružila i Jožetova kći Zdenka, koja je razvila liniju čokoladnih proizvoda – od pralina do čokoladnih čašica. Danas destilerija uključuje i čokolateriju, kafić s terasom te trgovinu s vlastitim proizvodima, a posjetiteljima su dostupne i vođene ture kroz proizvodni proces.
Tijekom svoje radionice i prezentacije, predstavnici Berryshke publici su predstavili i autorski koktel pripremljen na bazi njihovog whiskyja. Recept, koji je bio prikazan posjetiteljima kao inspiracija za kućnu pripremu, uključuje 50 ml Berryshka whiskyja, orehov liker te nekoliko kapi čokoladnih bittersa.
Koktel se priprema miješanjem sastojaka s ledom, nakon čega se procjeđuje u nisku čašu, čime se postiže balans između toplih orašastih nota i suptilne čokoladne gorčine. Ova jednostavna, ali aromatična kombinacija dodatno je naglasila craft pristup brenda i kreativnu interpretaciju tradicionalnih okusa u suvremenoj miksologiji.
Autentična gastronomija i domaći proizvođači
Program su upotpunile eno-gastro prezentacije partnera i izlagača, uključujući Berryshka destilate koje je predstavio Jure Andrijašević, maslinova ulja OIO Vivo te cooking show lokalne gastronomije uz gostujuće chefove i nastup Doris Vlah. Naglasak je bio na domaćim proizvodima i proizvođačima, a posjetitelji su mogli kušati i brojne regionalne specijalitete.
Osim vina, veliku pažnju posjetitelja privukao je i obiteljski obrt Kali – Povratak Tradiciji, poznat po nagrađivanim proizvodima i autentičnom pristupu tradicionalnoj proizvodnji. Među brojnim priznanjima ističu se zlatna medalja s inovacijskog sajma Agro Arca, Zlatna košarica za proizvod godine te nagrada Turističke zajednice Kvarnera – Najsuvenir Primorsko-goranske županije.
Njihovi proizvodi od smokve posebno su oduševili posjetitelje Wine ViP Eventa — od aromatičnog smokvinog octa, koji je nastao sasvim slučajno kao “sretna greška”, do bogatog pekmeza od smokava. U ponudi se nalazi i jedinstveni proizvod od maruna, koji dodatno naglašava njihovu kreativnost i posvećenost lokalnim sastojcima. Nedavno su na tržište predstavili i novi funkcionalni pripravak na bazi smokava, suhih šljiva i meda. Obitelj svjesno ostaje na razini maloprodaje, naglašavajući kvalitetu i autentičnost proizvoda ispred masovne proizvodnje i količine.
Namirnice za humanitarni cooking show osigurali su partneri poput METRO-a, Mesnice Bođirković, Vivite, Riba Panonice, restorana August i mnogih drugih.
Jubilarno izdanje Wine ViP Eventa još je jednom potvrdilo zašto se svake godine vraća u Zagreb – kao prostor susreta profesionalaca, edukacije i novih gastronomskih ideja. Uz spoj znanja, degustacija i humanitarnog angažmana, događaj je i ove godine u hotelu Antunović pokazao kako vinska i gastro scena mogu istovremeno biti stručne, otvorene i inspirativne.
Foto: Scena.hr