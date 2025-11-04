Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb
Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar.
– Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak
Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja
Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje će kulminirati velikim slavljeničkim koncertom u listopadu 2026. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Na koncertu će im se pridružiti brojni eminentni glazbenici s kojima su surađivali tijekom proteklog desetljeća, čime će publici pružiti jedinstven presjek njihova dosadašnjeg rada.
Ova obljetnica ima dodatnu simboliku jer se poklapa sa stotom obljetnicom jazz scene u Hrvatskoj, čiji se početci vežu uz 1926. godinu i prve jazz sastave koji su djelovali u Zagrebu, zahvaljujući entuzijastima poput Oktavijana Miletića. U znak poštovanja prema bogatoj tradiciji domaćeg jazza, Hojsak & Novosel pripremaju poseban hommage legendama Bošku Petroviću i Matiji Dediću, čime žele povezati vlastito stvaralaštvo s nasljeđem hrvatske jazz glazbe.
Uz najavu koncerta, duo je predstavio i novi vizualni identitet, odnosno logotip koji potpisuje renomirani umjetnik i ilustrator Davor Schunk. Novi vizual simbolički odražava spoj tradicije i suvremenosti – temeljnu nit vodilju njihova glazbenog izraza.
Novi album s Tamburaškim orkestrom HRT-a i Theodosijem Spassovom
Jedan od ključnih trenutaka večeri bila je i najava šestog studijskog albuma. Novi album donosi suradnju s Tamburaškim orkestrom HRT-a pod ravnanjem maestra Matije Fortune, te s legendarnim bugarskim kavalistom Theodosijem Spassovom. Sniman je u Studiju Bajsić, uz produkciju Krešimira Seletkovića, a izdavač je Cantus.
Na albumu će se naći nove autorske skladbe dua te obrade djela Theodosija Spassova za tamburaški orkestar, a bit će dostupan na streaming servisima, CD-u i vinilu.
– Sretni smo što imamo priliku surađivati s tamburaškim orkestrom HRT-a, jedinim profesionalnim tamburaškim orkestrom u Hrvatskoj. Mladost i energija glazbenika donijeli su posebnu svježinu i zvuk koji će publika zasigurno osjetiti – izjavio je Filip Novosel.
O umjetnicima
Dvojac čine kontrabasist Tihomir Hojsak i tamburaš Filip Novosel. Svojim jedinstvenim spojem jazza i tradicijske glazbe osvojili su domaću i međunarodnu scenu te nastupali na brojnim prestižnim festivalima i koncertnim pozornicama diljem svijeta. Njihov autentični zvuk povezuje tamburu i kontrabas u suvremenom kontekstu, čime stvaraju prepoznatljiv glazbeni potpis. Kroz godine su surađivali s brojnim uglednim umjetnicima i orkestrima te osvojili niz nagrada i priznanja. Hojsak & Novosel danas su sinonim za inovativan, vrhunski glazbeni izričaj koji spaja tradiciju i modernost.
Dizajn loga: Davor Schunk
Foto: Scena.hr