Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Food Truck Festival na Britancu!

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Održana Svjetska izložba mačaka!

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
23. Festival jednakih mogućnosti!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

23. Festival jednakih mogućnosti!

Zagreb svečano otvorio 23. Festival jednakih mogućnosti Osobe s invaliditetom ponovno u središtu kulturnih zbivanja Na Trgu bana Josipa Jelačića svečano otvoren 23. Festival jednakih mogućnosti (F=M), jedinstveni inkluzivni ulični festival u Hrvatskoj, koji na jednom mjestu okuplja više od 900 izvođača, od čega čak 600 osoba s invaliditetom. Festival je trajao do četvrtka, 22. svibnja, a tijekom tri dana Zagrepčani i gosti glavnog grada mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom, edukacijskom i sportskom programu. Na otvorenju su se, uz zvuke glazbe i veselu atmosferu, okupljenima obratili ugledni predstavnici državnih i gradskih tijela uprave, naglasivši važnost uključivanja osoba s invaliditetom

3. lipnja 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

By  On 4. studenoga 2025.

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb

Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar.

– Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak

Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja

Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje će kulminirati velikim slavljeničkim koncertom u listopadu 2026. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Na koncertu će im se pridružiti brojni eminentni glazbenici s kojima su surađivali tijekom proteklog desetljeća, čime će publici pružiti jedinstven presjek njihova dosadašnjeg rada.

Ova obljetnica ima dodatnu simboliku jer se poklapa sa stotom obljetnicom jazz scene u Hrvatskoj, čiji se početci vežu uz 1926. godinu i prve jazz sastave koji su djelovali u Zagrebu, zahvaljujući entuzijastima poput Oktavijana Miletića. U znak poštovanja prema bogatoj tradiciji domaćeg jazza, Hojsak & Novosel pripremaju poseban hommage legendama Bošku Petroviću i Matiji Dediću, čime žele povezati vlastito stvaralaštvo s nasljeđem hrvatske jazz glazbe.

Uz najavu koncerta, duo je predstavio i novi vizualni identitet, odnosno logotip koji potpisuje renomirani umjetnik i ilustrator Davor Schunk. Novi vizual simbolički odražava spoj tradicije i suvremenosti – temeljnu nit vodilju njihova glazbenog izraza.

Novi album s Tamburaškim orkestrom HRT-a i Theodosijem Spassovom

Jedan od ključnih trenutaka večeri bila je i najava šestog studijskog albuma. Novi album donosi suradnju s Tamburaškim orkestrom HRT-a pod ravnanjem maestra Matije Fortune, te s legendarnim bugarskim kavalistom Theodosijem Spassovom. Sniman je u Studiju Bajsić, uz produkciju Krešimira Seletkovića, a izdavač je Cantus.

Na albumu će se naći nove autorske skladbe dua te obrade djela Theodosija Spassova za tamburaški orkestar, a bit će dostupan na streaming servisima, CD-u i vinilu.

– Sretni smo što imamo priliku surađivati s tamburaškim orkestrom HRT-a, jedinim profesionalnim tamburaškim orkestrom u Hrvatskoj. Mladost i energija glazbenika donijeli su posebnu svježinu i zvuk koji će publika zasigurno osjetiti – izjavio je Filip Novosel.

O umjetnicima

Dvojac čine kontrabasist Tihomir Hojsak i tamburaš Filip Novosel. Svojim jedinstvenim spojem jazza i tradicijske glazbe osvojili su domaću i međunarodnu scenu te nastupali na brojnim prestižnim festivalima i koncertnim pozornicama diljem svijeta. Njihov autentični zvuk povezuje tamburu i kontrabas u suvremenom kontekstu, čime stvaraju prepoznatljiv glazbeni potpis. Kroz godine su surađivali s brojnim uglednim umjetnicima i orkestrima te osvojili niz nagrada i priznanja. Hojsak & Novosel danas su sinonim za inovativan, vrhunski glazbeni izričaj koji spaja tradiciju i modernost.

Dizajn loga: Davor Schunk
Foto: Scena.hr

