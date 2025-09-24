Krležine Zastave premijerno u HNK!

Krležine Zastave premijerno u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu!
Kazališna adaptacija za publiku novog doba
Zastave, posljednji roman Miroslava Krleže najkompleksniji i najopširniji roman hrvatske književnosti bit će uprizoren u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu 3. listopada 2025.
Život Kamila Emeričkog, tragičnog protagonista ovog velebnog djela, na scenu zagrebačkog HNK-a donijet će redatelj Ivan Planinić u scenskoj adaptaciji koja Zastave otvara pogledima i senzibilitetu novih generacija.
Zastave, roman isprva pisan u nastavcima i objavljivan u časopisu Forum, u svome konačnom izdanju broji pet svezaka i nešto manje od dvije tisuće stranica u kojima obuhvaća gustu i neuralgičnu točku povijesti, uoči i neposredno nakon Prvoga svjetskog rata.
Roman je to koji bilježi desete i dvadesete godine dvadesetog stoljeća, dramatični početak nekoga novog svijeta. Tih devet ključnih godina jest Gramscijevo vrijeme čudovišta, nasilja, rata, smrti i praznine koja nakon svega ostaje. U Kamilu Emeričkom sudaraju se paradoks života, apsurd egzistencije, ali i tuga neostvarenih želja.
Istovremeno povijesni i politički roman, koliko i ljubavni roman i roman odrastanja, Zastave zahvaćaju sve što stane u jedan život stiješnjen u svega devet godina, obuhvaćaju sve između objektivne stvarnosti i subjektivna doživljaja, sna i jave, života i svake smrti između starog i novog svijeta. Roman je to dijaloga, odnosa, o drugome, o susretu i rastancima, o ljubavi i prijateljstvu, onima koji se vraćaju i onima koji odlaze, nerijetko zauvijek, u smrt, u povijest.
– Danas postavljati Zastave, roman koji je duboko ukorijenjen u zamršena povijesna zbivanja s početka prošlog stoljeća, značilo je pronaći drukčiji ključ čitanja teksta preko kojeg će najopsežnije Krležino djelo, ostajući vjerno tradicionalnim očekivanjima, postati kazališno uzbudljivo novim generacijama gledatelja – izjavio je redatelj Ivan Planinić koji je u svojoj viziji uprizorenja okupio sjajan ansambl Drame HNK u Zagrebu u sastavu: Livio Badurina, Nina Violić, Jadranka Đokić, Goran Grgić, Živko Anočić, Marin Klišmanić, te plesače Michele Pastorini, Valentin Chou, Maria Matarranz de las Heras, i glazbenike Luciju Stanojević, Božana Beju i Helenu Novosel.
Autor adaptacije je Ivan Planinić, a suradnici na adaptaciji i dramaturzi su Mirna Rustemović i Dubravko Mihanović. Scenograf, oblikovatelj svjetla i autor videoprojekcija je Ivan Lušičić Liik, kostimografkinja Tea Bašić, oblikovateljica scenskog pokreta Maja Marjančić i Maša Kolar.
Za glazbu i oblikovanje zvuka zaslužni su Nikša Marinović i Luka Gamulin. Asistentice redatelja su Marta Tutiš i Hrvojka Begović, asistentica scenografa Andreja Lipej te asistentica kostimografkinje Ana Trišler.
Izvedbe romana Miroslava Krleže bit će 4., 9., 14. i 17. listopada. Karte za izvedbe možete kupiti na poveznici!
Foto: Press – Marko Ercegović