“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način!
U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta.
U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na svom putu susreće različita neobična bića, a kroz ta iskustva počinje mijenjati svoj pogled na mrak i otkriva da on možda i nije toliko strašan kao što je mislio.
– Predstava je nastala iz potrebe da progovorimo o mraku, ali ne samo o onom doslovnome, koji nam dolazi svakoga dana kada zađe Sunce, već i o svemu onome što u današnje vrijeme pokušavamo izbjeći i gurnuti “u mrak”: dosadu, tišinu, odmor te neugodne emocije. U Maloj sceni ponovno stvaramo umjetnički doživljaj koji će istodobno biti uzbudljiv, inspirativan, osnažujući, a koji će u užurbanoj današnjici pružiti smiraj, odmor i udah. Uvjerena sam da će u ovoj predstavi podjednako uživati i mali i veliki, a da će svi iz kazališta izaći lakši, opušteniji, mirniji – rekla nam je redateljica predstave Buga Marija Šimić Milošev.
U predstavi “Zvijezda i mrak” igraju Laura Šalov te Davor Kovač i Filip Sever koji se izmjenjuju u ulozi Jednog Ja. Glazbu uživo izvodi mali sastav koji čine Emma Stern na klarinetu te Matej Miloševa na violončelu, a koji je uz tekst, napisao i glazbu.
Scenografkinja predstave je Marta Dogan, kostimografkinja Tanja Asanović, kostime je izradila Angela Runje, fotograf predstave je Marko Hodžić, dizajnerica plakata Ana Despot, a producentica je Buga Marija Šimić Milošev.
Ulaznice za premijeru “Zvijezda i mrak” 12. studenog u 18 sati te za prvu izvedbu u nedjelju, 16. studenog u 17 sati dostupne su online, a i u Maloj sceni na adresi Medveščak 2.
Iz Male scene vjeruju i da će ova iznimna predstava posjetiti mnoge vrtiće i škole diljem Hrvatske.
Za više informacija posjetite www.mala-scena.hr ili kontaktirajte na prodaja@mala-scena.hr.
Foto: Press – Marko Hodžić