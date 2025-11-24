Gaia Naturelle predstavio svoj najnoviji proizvod!

Gaia Naturelle lansirala E11xir Drink!
Energija bez pada i mlađe stanice svaki dan: Gaia Naturelle lansirala E11xir Drink s NAD+ molekulama
Gaia Naturelle, brend najpoznatiji po tekućem kolagenu Kolagen Shot, prošlog je petka u ORIS Kući arhitekture službeno predstavio svoj najnoviji proizvod, E11xir Drink. Radi se o dodatku prehrani u obliku praha koji u jednoj dnevnoj dozi kombinira jedanaest pažljivo odabranih aktivnih sastojaka usmjerenih na stabilnu energiju, poboljšanje fokusa i mentalne bistrine te dugoročnu zaštitu stanica.
Formula sadrži nikotinamid ribozid (NR), prekurzor NAD+ molekule ključne za proizvodnju stanične energije, ekstrakt lista manga i zelenog čaja koji podržavaju mentalnu jasnoću, ginseng i L-karnitin koji pomažu u smanjenju umora i pretvaranju masti u energiju, glutation te ostale snažne antioksidanse za zaštitu od oksidativnog stresa te piperin iz crnog papra koji značajno povećava apsorpciju svih ostalih sastojaka.
Zajedničkim djelovanjem ovih komponenti postiže se stabilna razina energije tijekom dana bez naglog pada, bolja koncentracija, ubrzan metabolizam i dugoročna podrška zdravlju stanica. E11xir Drink dolazi u obliku praha koji se otapa u vodi i ima osvježavajući okus svježe breskve s blagom kiselkastom notom.
Događaj je bio osmišljen kao interaktivno druženje. Posjetitelji su mogli obaviti besplatnu profesionalnu analizu kože, sudjelovati u edukativnoj igri „Mit ili istina“, igrati prilagođenu verziju Gaia Ponga, okretati kolo sreće s nagradama, pisati poruke na velikom Gaia zrcalu te kušati koktele koje je za tu priliku kreirao Peaches & Cream bar. Svi napici sadržavali su okuse ključnih sastojaka E11xira.
– Nakon uspjeha Kolagen Shota željeli smo ponuditi proizvod koji odgovara na svakodnevne izazove modernog života: kronični umor, pad koncentracije i želju da se brinemo o zdravlju stanica na duge staze. E11xir Drink nastao je kao rezultat detaljnog razvoja s fokusom na kvalitetu i učinkovitost – istaknula je Ines Paun iz Gaia Naturelle.
E11xir Drink dostupan je na web stranici te u ljekarnama Vaše Zdravlje i Farmacia.
Foto: Press – Borna Meter