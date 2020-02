Babilon Berlin o Berlinu razuzdanih dvadesetih godina

By redakcija On 10 velj., 2020 At 02:25 PM | Categorized As Naslovnica Zanimljivosti | With 0 Comments

Zagreb…

Metropola za sve talentirane, ambiciozne i željne uspjeha. To je Babilon Berlin!

Nakon sjajnih „Amerikanaca”, Hrvatska radiotelevizija (HRT) od četvrtka, 20. veljače u 22.45 sati na svom Drugom programu (HRT-HTV2) počinje emitiranje nove vrhunske strane serije Babilon Berlin (Babylon Berlin). Posrijedi je dramatizirana kronika propasti Weimarske Republike u Njemačkoj, u razdoblju od 1929. do 1934. godine, viđena očima mladog policijskog inspektora Gereona Ratha (Volker Bruch) koji je premješten iz Kölna u glavni grad. Ondje otkriva razgranatu mrežu korupcije i skandala, opasnih spletki istražujući berlinsko podzemlje 1929.

Serija Babilon Berlin prikazuje Berlin razuzdanih dvadesetih. Metropola za sve talentirane, ambiciozne i željne uspjeha. To je Babilon Berlin! No, ispod sveg tog blještavila, siromašne mase bore se za bolji život. To je vrijeme u kojem vladaju organizirani kriminal i politički ekstremizam. Stara vojna elita još se nije ni povukla, a jedno, puno strašnije čudovište počinje pokazivati zube.

Gereon, policajac iz Kölna, novak je u Odjelu za poroke u Rote Burgu, monumentalnom sjedištu berlinske policije. Naoko je smiren i otvoren, no muče ga teške brige. Odjel vodi Bruno Wolter, odan i brižan kolega, no njegove skrivene namjere predstavljaju opasnost za sve. Između njih dvojice zatiče se Charlotte, pametna mlada žena koja očajnički nastoji pomoći svojoj obitelji da se izvuče iz bijede i koja vodi dvostruki život.

Kada iz novostvorenog Sovjetskog Saveza stigne teretni vlak, on privuče pažnju mnogih, ali iz sasvim različitih razloga: nekima je blago koje nosi ključ za postizanje političke moći; drugima, pak, predstavlja jamstvo života u slobodi i izobilju. No, taj vlak prije svega predstavlja smrtonosnu klopku za sve koji mu se približe…

Snimljeno prema romanima Volkera Kutschera. Glavni producent je Tom Tykwer. Scenarij i režija: Tom Tykwer, Achim von Borries, Henk Handloegten.

Uloge: Volker Bruch (inspektor Gereon Rath), Liv-Lisa Fries (Charlotte Ritter), Matthias Brandt (August Benda), Peter Kurth (viši inspektor Bruno Wolter), Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Sebastian Urzendowsky, Christian Friedel.

Foto: Press