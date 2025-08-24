fbpx
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Održana Svjetska izložba mačaka!

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
23. Festival jednakih mogućnosti!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

23. Festival jednakih mogućnosti!

Zagreb svečano otvorio 23. Festival jednakih mogućnosti Osobe s invaliditetom ponovno u središtu kulturnih zbivanja Na Trgu bana Josipa Jelačića svečano otvoren 23. Festival jednakih mogućnosti (F=M), jedinstveni inkluzivni ulični festival u Hrvatskoj, koji na jednom mjestu okuplja više od 900 izvođača, od čega čak 600 osoba s invaliditetom. Festival je trajao do četvrtka, 22. svibnja, a tijekom tri dana Zagrepčani i gosti glavnog grada mogli su uživati u bogatom kulturno-umjetničkom, edukacijskom i sportskom programu. Na otvorenju su se, uz zvuke glazbe i veselu atmosferu, okupljenima obratili ugledni predstavnici državnih i gradskih tijela uprave, naglasivši važnost uključivanja osoba s invaliditetom

3. lipnja 2025.
Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Izložba Vladimira Tomića Moska: Snoviđenje!

Otvorena izložba i mural Vladimira Tomića Moska U četvrtak, 29. svibnja u 18 sati, u Botaničkom vrtu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu otvorena je izložba najpoznatijeg riječkog umjetnika, muralista i akademskog slikara Vladimira Tomića Moska pod nazivom Common Ceremonies. Ova posebna izložba obuhvatila je devet slika i jedan mural, smještene u prostoru koji je savršeno nadopunio atmosferu radova – mirnom i nadahnjujućem ambijentu Botaničkog vrta. Mosk, poznat kao svestrani umjetnik – slikar, muralist, grafiter, glazbenik i scenograf – ovim se ciklusom vratio figurativnom slikarstvu. Nakon godina bavljenja apstrakcijom i monokromnim muralima, publici je predstavio radove koji nas vode u svijet tišine,

1. lipnja 2025.
Sandra Vlašić: Futur treći
Književnost, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Sandra Vlašić: Futur treći

Sandra Vlašić: Futur treći – prvi hrvatski eko-triler „Futur treći“ Sandre Vlašić prvi je hrvatski eko-triler koji kroz priču o ekologinji Dunji i njezinoj borbi za očuvanje prirode donosi snažnu poruku o klimatskoj krizi, društvu i budućnosti našeg planeta. Ovo nije samo knjiga – ovo je odraz naše stvarnosti. Jer borba za planet nije priča budućnosti. Ona se događa sada. Ekologinja Dunja godinama se bori protiv eksploatacije nafte u Hrvatskoj, a neočekivani susret s Rankom na jednom jadranskom otoku daje joj novi vjetar u leđa. Ovaj pomalo misteriozan poznanik iz Dunjine prošlosti danas je ambiciozan političar – a sada ih

23. svibnja 2025.
UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!
Događanja, Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

UNIFEST – STUDENTSKI FESTIVAL GODINE!

Unifest: Festival koji je nadmašio sva očekivanja! Prošli tjedan, od 14. do 18. svibnja, Zrće je postalo središte studentske zabave – Unifest je okupio više od 4.200 mladih iz svih krajeva Hrvatske! Put prema Pagu bio je organiziran – prijevoz je bio osiguran svim posjetiteljima festivala, a oni koji su stigli vlastitim automobilima uživali su u besplatnom parkingu. Pet dana nezaboravne energije, glazbe i druženja obilježili su prvo izdanje ovog studentskog festivala koji je, sudeći prema reakcijama, nadmašio sva očekivanja. Pjena party, DJ-evi i dnevni tulumi Festival nije ponudio samo noćni program – atmosfera je bila užarena i tijekom dana!

19. svibnja 2025.
Beats&Bites ponovno na Mažuranićevom trgu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Beats&Bites ponovno na Mažuranićevom trgu!

Beats&Bites – omiljeni proljetni festival ponovno na Mažuranićevom trgu  Idući tjedan počinje jedan od najomiljenijih zagrebačkih festivala među mladom publikom – Beats&Bites! Od 15. do 24. svibnja, prekrasan zagrebački park Mažuranac ponovno će postati omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre hrane, muzike, druženja i opuštene proljetne atmosfere.  Beats&Bites je poznat po svojoj jedinstvenoj kombinaciji dnevne zabave, večernjeg glazbenog programa i vrhunskih street food kućica koje donose raznoliku gastronomsku ponudu iz cijelog svijeta.  Svakodnevno od 16 sati, a vikendima već od podneva, posjetitelji će moći uživati u pažljivo odabranom glazbenom programu koji uključuje nastupe nekih od najpopularnijih urbanih DJ-eva domaće scene. Osim glazbenog dijela,

10. svibnja 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!

By  On 24. kolovoza 2025.

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program!

Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa

Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta.

Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros, Gdje je Jura by Juraj Klepić, ArtofBar by Filip Lipnik, Exotic King, GingleBells i Mojito Bar. 

Osim sjajne gastronomske ponude koja uključuje tacos, guacamole, arepe, elote, empanade, chicharrones i churros, kao i izvrsne koktele na čak tri kućice, posjetitelje svakoga dana očekuje i bogat popratni program: od plesnih i kulinarskih te koktel radionica do zabavnih kvizova i druženja uz slikanje i vino. 

U nastavku vam donosimo detaljan raspored radionica, plesnih tečajeva i DJ nastupa po danima!

Ponedjeljak 25.8. 

18:00h – Wine & Paint

19:30-21:00h – radionica SALSA: Plesni Centar Zagreb by Nicolas 

Hot, Hot, Hot, DJ Marin Bukljaš

Utorak 26.8. 

18 h – Urbana kviz priča

Fiesta Latina, DJ Kanca

Srijeda 27.8. 

19:00h Izrada Tacosa i Guacamole by Mario Mihelj 

19:30-21:00h – radionica JIVE: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

Tropicana Flight DJ William Collins

Četvrtak  28.8. 

18:00 – 21:00 h Fuego & Flavor – Latin BBQ Masterclass – naučite spravljati:

Picanha (Brazil) steak, churrasco stil, pečeno na ražnju iznad vatre, uz chimichurri

Choripan (Argentina) – dimljene kobasice u pecivu uz chimichurri umak

Anticuchos (Chile) – ražnjići s mariniranom svinjetinom, paprikom i lukom

Pollo a la Brasa (Peru) – dimljena marinirana pileća krilca 

Asado Burger (Uruguay), smash stil

19:30-21:00h – radionica BACHATA: Plesna škola Mega Dance

Baila Latina, DJ Nikola

Petak 29.08 

19-20,30 h Cocktal radionica  i blind natjecanje ArtofBar by Filip Lipnik

Sudionici će imati priliku pripremiti dva klasična koktela – Palomu i Daiquiri – te sudjelovati u kratkom, interaktivnom natjecanju usmjerenom na prepoznavanje okusa i mirisa.

Natjecanje će se sastojati od dva zadatka. Sudionicima će se pokriti oči, nakon čega će kušati tri različita sirupa i pokušati prepoznati njihove okuse te ih zapisati. U drugom dijelu, također bez mogućnosti gledanja, mirisat će tri različite biljke koje se koriste u pripremi ili dekoraciji koktela, a cilj je pogoditi o kojim se začinima radi.

19:30-21:00h – radionica BRAZILSKI ZOUK: Plesna škola Mega Dance

Mojito Party DJ Škrinja

Subota 30.8. 

19:30-21:00h – radionica CHA CHA CHA: Plesna škola Fever Hrvoje Kraševac

Vamonos DJ Bondža

Nedjelja 31.8.

19:30-21:00h – radionica SAMBA: Plesni Centar Zagreb by Nicolas

Domingo de Bote DJ Mataya

Tko vas uči plesati i sve što trebate znati prije dolaska 

Plesne radionice Fieste Latine su besplatne i nije potrebna ranija prijava, ni predznanje, samo dobra volja i udobna odjeća i obuća. Salsu i sambu donosi Plesni centar Zagreb by Nicolas, sinonim za plesne stručnjake, vrhunske uvjete, zabavnu atmosferu i ogromnu ljubav prema plesu.

“Kod nas plešu i djeca, već od četiri godine, gornja granica kod nas ne postoji, ne brojimo godine, već samo korake!” kažu iz Plesnog centra Zagreb by Nicolas koji radionicom salse otvaraju plesne večeri Fieste Latine. Salsa je izvorno kubanski ples s afričko-kubanskim ritmovima i utjecajem rumbe. “Postoji puno različitih stilova, iako smo mi ljubitelji kubanske salse s puno rotacije, no najvažnije je da pustite svoje tijelo da govori na glazbu”, ističu. 

Radionicu će voditi Irena Botički i Teo Reberšek, sjajni instruktori s bogatim iskustvom. Zadnjeg dana Fieste Latine učimo plesati sambu koja je tipičan brazilski ples. Samba je izborila svoje mjesto na plesnom parketu lakoćom i bezbrižnošću koju će na vas prenijeti Igor i Aida Kapec. Oni su bračni i plesni par, državnim su naslovima ovjenčani prvaci u latinsko-američkim plesovima. 

Jive i cha-cha-cha donosi Plesni studio Fever koji više od 17 godina djeluje na zagrebačkoj sceni kroz tečajeve salse, bachate i drugih latino plesova.

Energija, brzina i osmijeh – jive je ples koji jednostavno podiže raspoloženje. Tijekom sat vremena radionice naučit ćete osnovni korak, prepoznatljive figure i način kako pratiti brzi ritam glazbe, a sve uz veselu atmosferu i puno zabave. Ponesite udobnu odjeću i lagane cipele ili tenisice s glatkim potplatom koje omogućuju nesmetano okretanje”, poručuje Hrvoje Kraševac, vlasnik i glavni instruktor Plesnog studija Fever, poznat kao bivši mentor u showu Ples sa zvijezdama.

Više od 20 godina podučava latino i standardne plesove i drži radionice diljem Hrvatske i šire. Njegov pristup kombinira tehničku preciznost, energiju i inspirativan način podučavanja koji polaznicima pruža sigurnost i užitak na plesnom podiju.

Na plesnom podiju Fieste Latine pridružit će mu se Ana Smola, poznata je po jasnim objašnjenjima, tehničkoj preciznosti i vedroj energiji koja motivira polaznike. U subotu vas Hrvoje i Ana uče plesati razigran i ritmičan cha-cha-cha. To je ples kubanskog podrijetla koji je osvojio plesne podije diljem svijeta.

U sat vremena radionice usvojit ćete osnovni ritmični korak, nekoliko atraktivnih figura i osjećaj karakterističnog cha-cha” naglaska koji ovaj ples čini neodoljivim. Preporučujemo udobnu odjeću i tenisice ili cipele s glatkim potplatom”, ističu.

Bachatu i Brazilski Zouk donosi Mega.dance, jedna od najnovijih i trenutno najmodernija plesna škola u Zagrebu, smještena u Novom Zagrebu, s posebnim fokusom na bachatu.

Naši instruktori imaju više od desetljeća iskustva u plesu i više od pet godina podučavanja, a poznati smo po organizaciji najvećih redovnih bachata partija i Zagreb Bachata Festivala”, kažu.

Bachata, koja je na rasporedu u četvrtak, je romantičan i senzualan ples u paru iz Dominikanske Republike, poznat po bliskom povezivanju partnera, jednostavnim koracima i izraženim pokretima kukova. Brazilski zouk, koji je na rasporedu u petak, je moderan ples u paru nastao u Brazilu početkom 1990-ih. Poznat je po fluidnim i senzualnim pokretima tijela, improvizaciji i snažnoj povezanosti između plesača, s korijenima u plesu lambada. 

Obje radionice su namijenjene potpunim početnicima i kroz zabavnu atmosferu učit ćemo osnove bachate i brazilskog zouka, osnovne korake, okrete i nekoliko super kul kombinacija. Dovoljno je obući nešto udobno u čemu se lako krećete, nije potrebno imati plesnog partnera ni plesne cipele jer svi plešemo zajedno i rotiramo se kroz parove”, najavljuju vedri plesni majstori Hrvoje Kozak i Paula Zohar.

Hrvoje je plesnu karijeru započeo spontano, a bachata je ubrzo postala njegova glavna plesna ljubav. Sa desetljećem plesnog iskustva i pet godina predanog podučavanja, Hrvoje donosi kombinaciju znanja, iskustva i ogromne strasti za social plesom. Paula Zouhar pleše od svoje desete godine. S bogatim natjecateljskim iskustvom u latinu i standardu, licencirana trenerica, strastvena bachatera i iskusna instruktorica poznata po svojoj jasnoj metodi, snažnoj energiji i odličnom pristupu plesu.

Bogat sadržaj i program Fieste Latine još atraktivnijim će svakoga dana činiti i Samsung zona koja je rezervirana za inovacije i opuštanje, te pruža interaktivno i inspirativno iskustvo kombinirajući najnovije Samsung uređaje i Google Gemini. Posjetitelje očekuje hands-on testiranje najnovijih Samsung foldable uređaja, zabavne i interaktivne demo aktivnosti s Google Gemini AI asistentom, fotogenični elementi i chill lounge prostor, te mogućnost osvajanja darova.

U sklopu ekskluzivnog GalaxyTry programa u Samsung zoni na Fiesti Latini, posjetitelji se mogu prijaviti i za 14-dnevno isprobavanje potpuno novog Galaxy Fold7 uređaja. Ovo je rijetka prilika da iz prve ruke doživite najtanji i najlakši Fold ikad, testirate njegove vrhunske kamere, veliki unutarnji zaslon i napredne AI funkcije i sve to prije nego što se odlučite na kupnju.

Ne preostaje vam nego iz bogatog programa odabrati aktivnosti koje vas najviše privlače, te na Strossmayerov trg doći spremni na izvrsnu hranu, koktele i atmosferu. Za svakodnevne novosti te prijave na kulinarske, koktel i wine&paint radionice redovito pratite Fiestu Latinu na Facebooku i Instagramu. 

Lokacija: Trg Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Trajanje: 25. do 31. kolovoza 2025.

Radno vrijeme: pon-pet: 12:00 do 00:00 h / sub-ned: 11:00 – 00:00 h

Ulaz: Besplatan

Foto: Press – PR Fiesta Latina

Related Posts