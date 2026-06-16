MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!

Bomber proslavio 10 godina brenda velikim zagrebačkim pop-up i  VIP shopping eventom Zagreb je proteklog vikenda bio u znaku Bombera. Domaći modni brend koji već deset godina pomiče granice lokalne modne scene svoju je obljetnicu obilježio velikim slavljem kroz nekoliko događanja, od prvog zagrebačkog pop-up eventa i ekskluzivnog VIP pre-shoppinga do završnog partyja koji će se održati na jednom od najatraktivnijih rooftopova u gradu u hotelu Zonar. U petak je održan Bomber Pop Up event u novootvorenom Stellar Boutique Modules hotelu, na kojem su ljubitelji mode po prvi put imali priliku vidjeti, isprobati i kupiti novu kolekciju Nostos kao i

16. lipnja 2026.
Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?
Događanja, Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?

INmusic festival #18 okuplja i nova europska glazbena imena INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Organizatori su potvrdili dnevni raspored nastupa koji okuplja međunarodne headlinere, kultne bendove i nova europska glazbena imena. Ovogodišnje izdanje posebno je jer festival obilježava dvadesetu godišnjicu od svog prvog održavanja, čime ponovno potvrđuje status jednog od ključnih glazbenih događaja u regiji. Prvi dan — 22. lipnja 2026. Prvu večer predvodi Jack White, jedan od najutjecajnijih rock autora suvremenog doba i glazbenik čiji se rad često opisuje kao spoj inovativnosti i sirove energije. Uz njega

16. travnja 2026.
Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon

Severov spektakl u Oktogonu: pretposljednja kolekcija U prekrasnom ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.   Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz

14. travnja 2026.
Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”
Intervju, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”

Dizajnerica Martina Herak među odabranima za prestižnu parišku reviju Hrvatska dizajnerica Martina Herak 5. ožujka 2026. debitira na Paris Fashion Weeku, u sklopu platforme Flying Solo NYC, jedne od najprestižnijih međunarodnih pozornica za nezavisne dizajnere. Svoju prvu capsule kolekciju predstavit će u prostoru Le Galerie Bourbon, mjestu koje spaja eleganciju i suvremeni dizajn — idealnoj pozornici za njezin prepoznatljiv spoj nosivosti, unikatnosti i urbane estetike. Uoči revije u Parizu, Martina za portal Scena.hr otkriva kako nastaju njezine kolekcije, što je pokreće, kako izgleda stvarnost iza glamura i zašto je važno “nastaviti plivati” čak i kad je najteže. Kolekcija koja je počela

3. ožujka 2026.
Održan Wine Vip Event u Zagrebu!
Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Reportaže, Vijesti

Održan Wine Vip Event u Zagrebu!

Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina. Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala

6. veljače 2026.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu! Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu. Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje! SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način,

3. veljače 2026.
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni
Kazalište, Kultura, Naslovnica, Vijesti

“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!

By  On 16. lipnja 2026.

Bomber proslavio 10 godina brenda velikim zagrebačkim pop-up i  VIP shopping eventom

Zagreb je proteklog vikenda bio u znaku Bombera. Domaći modni brend koji već deset godina pomiče granice lokalne modne scene svoju je obljetnicu obilježio velikim slavljem kroz nekoliko događanja, od prvog zagrebačkog pop-up eventa i ekskluzivnog VIP pre-shoppinga do završnog partyja koji će se održati na jednom od najatraktivnijih rooftopova u gradu u hotelu Zonar.

U petak je održan Bomber Pop Up event u novootvorenom Stellar Boutique Modules hotelu, na kojem su ljubitelji mode po prvi put imali priliku vidjeti, isprobati i kupiti novu kolekciju Nostos kao i odabrane arhivske komade. Pop-up je tijekom dana posjetilo više od 500 ljudi, potvrđujući snažnu povezanost Bombera s domaćom publikom i communityjem koji brend prati od njegovih početaka.

Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”

Prije otvorenja pop-upa za širu javnost održan je i ekskluzivni VIP pre-shopping event, na kojem su poznati glazbenici, influenceri i prijatelji brenda među prvima birali svoje favorite iz nove kolekcije. Među uzvanicima bili su Martina Vuletić, Petra Kuljiš, Pave Elez i mnogi drugi, a posebnu pažnju privuklo je AI ogledalo Hrvatskog Telekoma, interaktivno iskustvo koje je posjetiteljima omogućilo virtualno isprobavanje komada iz kolekcije Draft Night.

Bomber je ovim nizom događanja pokazao da moda za njega nikada nije samo odjeća, već cijeli vizualni i kulturni svijet. Upravo je iz te energije brend i nastao. Osnivač i kreativni direktor Nikola Filić, kojeg su još tijekom košarkaških dana zvali Bomber, iz hobija je počeo tiskati majice dok je profesionalno igrao košarku. Ono što je krenulo kao osobni kreativni projekt s vremenom je preraslo u jedan od najprepoznatljivijih domaćih urbanih brendova.

– Deset godina Bombera za mene nije samo obljetnica brenda, nego podsjetnik na cijeli put koji smo prošli. Sve je krenulo iz hobija, iz potrebe da napravim nešto svoje, a danas imamo tim, međunarodne planove i publiku koja nas prati iz različitih dijelova svijeta. Ipak, Zagreb je uvijek bio naša baza i zato mi je bilo važno da ovu obljetnicu proslavimo upravo ovdje, s ljudima koji su dio naše priče od početka -izjavio je Nikola Filić, osnivač i kreativni direktor brenda Bomber.

Nikola je košarku počeo trenirati sa šest godina, no njegova druga velika ljubav još je od srednje škole bila moda. Deset godina kasnije, Bomber je brend s jasnim identitetom, sve većim timom i međunarodnom ambicijom. Posljednjih godina predstavio se na tržištima poput Japana, Španjolske i Australije, prisutan je kroz showroom u Tokiju te tijekom Paris Fashion Weeka, a njegove su komade nosila i velika imena svjetske glazbene scene, među kojima su Lil Skies, Bryson Tiller i NLE Choppa.

Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?

Velika obljetnička proslava zaokružit će se u utorak, 16. lipnja, partyjem u hotelu Zonar powered by Maistra City Vibes. Na jednom od zagrebačkih rooftopova s najljepšim pogledom goste će zabavljati DJ Kylianno, dok će atmosferu dodatno obilježiti osvježavajući Macho sladoledi i airbrush tetovaže inspirirane Bomberovim vizualnim svijetom.

Foto: Press –  Luka Brajković / Jan Drstvenšek

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