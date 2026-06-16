MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!

Bomber proslavio 10 godina brenda velikim zagrebačkim pop-up i VIP shopping eventom
Zagreb je proteklog vikenda bio u znaku Bombera. Domaći modni brend koji već deset godina pomiče granice lokalne modne scene svoju je obljetnicu obilježio velikim slavljem kroz nekoliko događanja, od prvog zagrebačkog pop-up eventa i ekskluzivnog VIP pre-shoppinga do završnog partyja koji će se održati na jednom od najatraktivnijih rooftopova u gradu u hotelu Zonar.
U petak je održan Bomber Pop Up event u novootvorenom Stellar Boutique Modules hotelu, na kojem su ljubitelji mode po prvi put imali priliku vidjeti, isprobati i kupiti novu kolekciju Nostos kao i odabrane arhivske komade. Pop-up je tijekom dana posjetilo više od 500 ljudi, potvrđujući snažnu povezanost Bombera s domaćom publikom i communityjem koji brend prati od njegovih početaka.
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Prije otvorenja pop-upa za širu javnost održan je i ekskluzivni VIP pre-shopping event, na kojem su poznati glazbenici, influenceri i prijatelji brenda među prvima birali svoje favorite iz nove kolekcije. Među uzvanicima bili su Martina Vuletić, Petra Kuljiš, Pave Elez i mnogi drugi, a posebnu pažnju privuklo je AI ogledalo Hrvatskog Telekoma, interaktivno iskustvo koje je posjetiteljima omogućilo virtualno isprobavanje komada iz kolekcije Draft Night.
Bomber je ovim nizom događanja pokazao da moda za njega nikada nije samo odjeća, već cijeli vizualni i kulturni svijet. Upravo je iz te energije brend i nastao. Osnivač i kreativni direktor Nikola Filić, kojeg su još tijekom košarkaških dana zvali Bomber, iz hobija je počeo tiskati majice dok je profesionalno igrao košarku. Ono što je krenulo kao osobni kreativni projekt s vremenom je preraslo u jedan od najprepoznatljivijih domaćih urbanih brendova.
– Deset godina Bombera za mene nije samo obljetnica brenda, nego podsjetnik na cijeli put koji smo prošli. Sve je krenulo iz hobija, iz potrebe da napravim nešto svoje, a danas imamo tim, međunarodne planove i publiku koja nas prati iz različitih dijelova svijeta. Ipak, Zagreb je uvijek bio naša baza i zato mi je bilo važno da ovu obljetnicu proslavimo upravo ovdje, s ljudima koji su dio naše priče od početka -izjavio je Nikola Filić, osnivač i kreativni direktor brenda Bomber.
Nikola je košarku počeo trenirati sa šest godina, no njegova druga velika ljubav još je od srednje škole bila moda. Deset godina kasnije, Bomber je brend s jasnim identitetom, sve većim timom i međunarodnom ambicijom. Posljednjih godina predstavio se na tržištima poput Japana, Španjolske i Australije, prisutan je kroz showroom u Tokiju te tijekom Paris Fashion Weeka, a njegove su komade nosila i velika imena svjetske glazbene scene, među kojima su Lil Skies, Bryson Tiller i NLE Choppa.
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Velika obljetnička proslava zaokružit će se u utorak, 16. lipnja, partyjem u hotelu Zonar powered by Maistra City Vibes. Na jednom od zagrebačkih rooftopova s najljepšim pogledom goste će zabavljati DJ Kylianno, dok će atmosferu dodatno obilježiti osvježavajući Macho sladoledi i airbrush tetovaže inspirirane Bomberovim vizualnim svijetom.
Foto: Press – Luka Brajković / Jan Drstvenšek