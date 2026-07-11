Raspored Sziget Festivala 2026!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Raspored Sziget Festivala 2026!

Sziget Festival objavio raspored i satnicu za izdanje 2026. Sziget Festival objavio je raspored za 2026. godinu, omogućujući posjetiteljima festivala da planiraju svoj dnevni raspored i otkriju kada, gdje i u koje vrijeme će svaki izvođač nastupiti. Cijeli raspored sada je dostupan putem službene Sziget aplikacije i web stranice, otkrivajući kako će se nedavno najavljeni programski dodaci festivala, uključujući novi okrug izvedbenih umjetnosti Jardin des Arts, odvijati na Otoku slobode. Sziget se održava od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti u Mađarskoj. Posljednjih tjedana Sziget Festival predstavio je nove programske značajke i potpuno novi okrug posvećen izvedbenim umjetnostima. Jardin des

11. srpnja 2026.
MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!

Bomber proslavio 10 godina brenda velikim zagrebačkim pop-up i  VIP shopping eventom Zagreb je proteklog vikenda bio u znaku Bombera. Domaći modni brend koji već deset godina pomiče granice lokalne modne scene svoju je obljetnicu obilježio velikim slavljem kroz nekoliko događanja, od prvog zagrebačkog pop-up eventa i ekskluzivnog VIP pre-shoppinga do završnog partyja koji će se održati na jednom od najatraktivnijih rooftopova u gradu u hotelu Zonar. U petak je održan Bomber Pop Up event u novootvorenom Stellar Boutique Modules hotelu, na kojem su ljubitelji mode po prvi put imali priliku vidjeti, isprobati i kupiti novu kolekciju Nostos kao i

16. lipnja 2026.
Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?
Događanja, Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Lineup INmusic festivala #18 — tko stiže u Zagreb?

INmusic festival #18 okuplja i nova europska glazbena imena INmusic festival #18 održat će se od 22. do 24. lipnja 2026. na jarunskim otocima u Zagrebu. Organizatori su potvrdili dnevni raspored nastupa koji okuplja međunarodne headlinere, kultne bendove i nova europska glazbena imena. Ovogodišnje izdanje posebno je jer festival obilježava dvadesetu godišnjicu od svog prvog održavanja, čime ponovno potvrđuje status jednog od ključnih glazbenih događaja u regiji. Prvi dan — 22. lipnja 2026. Prvu večer predvodi Jack White, jedan od najutjecajnijih rock autora suvremenog doba i glazbenik čiji se rad često opisuje kao spoj inovativnosti i sirove energije. Uz njega

16. travnja 2026.
Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon
Događanja, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Modni show Roberta Severa oduševio Oktogon

Severov spektakl u Oktogonu: pretposljednja kolekcija U prekrasnom ambijentu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti Oktogon brend Robert Sever predstavio svoju novu i pretposljednju kolekciju Arete za sezonu proljeće/ljeto 2026. Reviji su iz prvih redova pratila brojna poznata lica među kojima su bili i Mila Elegović, Nikolina Pišek, Lana Klingor Mihić i mnoga druga.   Svoju je novu modnu priču Sever smjestio u prostor koji i sam nosi poseban karakter. Oktogon, sa svojom arhitektonskom prisutnošću i atmosferom, prirodno je postao produžetak kolekcije i njezine unutarnje dinamike. Upravo je taj ambijent poslužio kao idealna kulisa za prezentaciju koja je kolekciju dodatno zaokružila kroz

14. travnja 2026.
Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”
Intervju, LifeStyle, Moda & Ljepota, Naslovnica, Vijesti

Martina Herak uoči revije: “Stvaranje je za mene igra”

Dizajnerica Martina Herak među odabranima za prestižnu parišku reviju Hrvatska dizajnerica Martina Herak 5. ožujka 2026. debitira na Paris Fashion Weeku, u sklopu platforme Flying Solo NYC, jedne od najprestižnijih međunarodnih pozornica za nezavisne dizajnere. Svoju prvu capsule kolekciju predstavit će u prostoru Le Galerie Bourbon, mjestu koje spaja eleganciju i suvremeni dizajn — idealnoj pozornici za njezin prepoznatljiv spoj nosivosti, unikatnosti i urbane estetike. Uoči revije u Parizu, Martina za portal Scena.hr otkriva kako nastaju njezine kolekcije, što je pokreće, kako izgleda stvarnost iza glamura i zašto je važno “nastaviti plivati” čak i kad je najteže. Kolekcija koja je počela

3. ožujka 2026.
Održan Wine Vip Event u Zagrebu!
Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Reportaže, Vijesti

Održan Wine Vip Event u Zagrebu!

Wine ViP Event – 66.000 eura prikupljeno donacijama U Zagrebu 5. veljače obilježena je jubilarna deseta godišnjica Wine ViP Eventa – događanja koje već godinama spaja vinsku ekspertizu, edukaciju i autentičnu gastronomiju. Program je započeo u 14 sati riječima dobrodošlice te cooking showom posvećenim lokalnim okusima, a tijekom dana nizala su se predavanja, radionice i degustacije koje su okupile profesionalce iz ugostiteljstva, proizvođače i ljubitelje vina. Događaj kojem industrija vjeruje – i koji ima humanitarnu notu Zagrebačko izdanje i ove godine imalo je snažnu humanitarnu komponentu – kroz donacijski cooking show poznatih chefova, humanitarnu nagradnu igru i dobrovoljne donacije prikupljala

6. veljače 2026.
Valentinovo za single ekipu u Zagrebu
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Valentinovo za single ekipu u Zagrebu

Potpuno drugačije Valentinovo čeka vas u Zagrebu! Single ekipa (i prijatelji) – pravac Sax za dejt s novim pravilima igre Valentinovo ove godine nije namijenjeno samo sretno zaljubljenim parovima. U zagrebačkom Saxu – Klubu hrvatskih glazbenika – u nedjelju, 15. veljače 2026. održat će se Slajd, inovativan dejting event koji okreće pravila igre. Umjesto nespretnih uleta i nervoznog dopisivanja, u fokusu će biti ljudi koji će neuparenoj frendici ili frendu pomoći da pronađu svoju osobu. Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje! SLAJD – večer u kojoj prijatelji predstavljaju single osobe Slajd je događaj koji spaja ljude na drugačiji način,

3. veljače 2026.
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni
Kazalište, Kultura, Naslovnica, Vijesti

“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Raspored Sziget Festivala 2026!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Raspored Sziget Festivala 2026!

By  On 11. srpnja 2026.

Sziget Festival objavio raspored i satnicu za izdanje 2026.

Sziget Festival objavio je raspored za 2026. godinu, omogućujući posjetiteljima festivala da planiraju svoj dnevni raspored i otkriju kada, gdje i u koje vrijeme će svaki izvođač nastupiti.

Cijeli raspored sada je dostupan putem službene Sziget aplikacije i web stranice, otkrivajući kako će se nedavno najavljeni programski dodaci festivala, uključujući novi okrug izvedbenih umjetnosti Jardin des Arts, odvijati na Otoku slobode.

Sziget se održava od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti u Mađarskoj. Posljednjih tjedana Sziget Festival predstavio je nove programske značajke i potpuno novi okrug posvećen izvedbenim umjetnostima. Jardin des Arts je Szigetov novi dom za suvremeni cirkus, ples, audiovizualne umjetnosti i multidisciplinarne predstave. U srcu okruga nalazi se Le Grand Théâtre, gdje svake večeri više od 1500 gledatelja može uroniti u izvanredne svjetove pokreta, mašte i pripovijedanja. Među istaknutim događajima je Liberty Love Rave od Recirquela, mađarska produkcija suvremenog cirkusa.

MOBILIS je prostor na otvorenom gdje se publika i izvođači povezuju kroz pokret, ples i sudjelovanje. Još jedan novi dodatak je Le Dome, impresivno mjesto gdje se kazalište, vizualni elementi i tehnologija spajaju. Danju služi kao intimni prostor crne kutije za plesne i kazališne predstave. Noću se kupola pretvara u živo audiovizualno igralište, okruženo LED prstenom i projekcijskim mapiranjem svjetova.

Objavljeni raspored sada otkriva kako se ovaj raznoliki program odvija na Otoku slobode. Među ovogodišnjim vrhuncima, Zara Larsson i SOMBR nastupit će na glavnoj pozornici na dan otvorenja, dok će Jorja Smith i Skrillex zatvoriti festival 15. kolovoza. Underworld, Nia Archives, Dijon i Parcels su među izvođačima koji nastupaju na pozornici Revolut.

Raspored također ističe raznolikost Szigetovog programa: U srijedu će The Buzz ugostiti međunarodne umjetnike, uključujući tanzanijske Zawose Queens, njemački Ikkimel, mađarski Jazzbois i američki bend HEALTH, dok dropYard dočekuje Wild Wild Women iz Indije, Chadiu iz Italije i YT iz Velike Britanije. U kultnom Colosseumu – poznatom Szigetovom prostoru od 360 stupnjeva izgrađenom od drvenih paleta – posjetitelji festivala mogu uživati ​​u elektroničkim izvođačima, uključujući Swimming Paula, HAAi, Patricka Masona, Jorisa Voorna i Richieja Hawtina.

MODNI BREND BOMBER ODRŽAO POP-UP!

Baby Lasagna na Otoku Slobode

Za Hrvatsku, Sziget 2026. ima posebnu težinu. Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić sa svojim bendom, nastupa 14. kolovoza na Buzz pozornici. 

Nakon drugog mjesta na Euroviziji 2024. s pjesmom „Rim Tim Tagi Dim“, debitantskog albuma DMNS & Mosquitoes objavljenog početkom 2025. i europske turneje, Sziget je sljedeći veliki korak u u njegovoj međunarodnoj karijeri.

“Očekivanja ne postoje jer nikad nismo nastupali na baš tako velikom festivalu. Imamo čisto platno. To mi je najljepše”, rekao je Purišić u najavi nastupa.

S obzirom na to da je sada dostupan cijeli raspored, posjetitelji mogu isplanirati svoje festivalsko iskustvo do minute u minutu. Nisu još sva mjesta u programu popunjena: Sziget je nedavno objavio otvoreni poziv za DJ-eve koji bi željeli nastupiti u Camping of Nations.

Svake godine Sziget okuplja posjetitelje iz više od 100 zemalja svijeta. U kolovozu putuje se u Budimpeštu vlakom, autobusom, automobilom, avionom, pa čak i biciklom. Nakon dolaska, neki odlučuju kampirati na Otoku slobode, dok drugi ostaju u gradu i svakodnevno putuju na festival. Kako bi olakšao kretanje, Sziget je pokrenuo Sziget City Pass, omogućujući Sziget stanovnicima pristup budimpeštanskoj mreži javnog prijevoza tijekom cijelog boravka.

Sva nova ažuriranja programa i izvođači sada su dostupni na www.szigetfestival.com, gdje su ulaznice i u prodaji. Sziget 2026. održava se od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti, Mađarska.

O Szigetu

Smješten u srcu Budimpešte, Mađarska, Sziget festival je svijet glazbe, umjetnosti, plesa i slavlja. Tijekom godina, Sziget je ugostio kultne umjetnike, uključujući Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, Davida Bowieja, Princea, Radioheada, Foo Fighterse i Stromae, među mnogima drugima.

Osim glazbe, Sziget je živopisno igralište otkrića: tematski kvartovi za istraživanje, velike umjetničke instalacije, cirkuske i kazališne predstave, suvremeni ples, radionice i performansi koji održavaju otok živim danju i noću. Svaki kolovoz, Otok slobode ujedinjuje Szitizene iz cijelog svijeta u proslavi kreativnosti, raznolikosti i slobode.

Foto: Press- Sziget.hu

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