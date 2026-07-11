Raspored Sziget Festivala 2026!

Sziget Festival objavio raspored i satnicu za izdanje 2026.
Sziget Festival objavio je raspored za 2026. godinu, omogućujući posjetiteljima festivala da planiraju svoj dnevni raspored i otkriju kada, gdje i u koje vrijeme će svaki izvođač nastupiti.
Cijeli raspored sada je dostupan putem službene Sziget aplikacije i web stranice, otkrivajući kako će se nedavno najavljeni programski dodaci festivala, uključujući novi okrug izvedbenih umjetnosti Jardin des Arts, odvijati na Otoku slobode.
Sziget se održava od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti u Mađarskoj. Posljednjih tjedana Sziget Festival predstavio je nove programske značajke i potpuno novi okrug posvećen izvedbenim umjetnostima. Jardin des Arts je Szigetov novi dom za suvremeni cirkus, ples, audiovizualne umjetnosti i multidisciplinarne predstave. U srcu okruga nalazi se Le Grand Théâtre, gdje svake večeri više od 1500 gledatelja može uroniti u izvanredne svjetove pokreta, mašte i pripovijedanja. Među istaknutim događajima je Liberty Love Rave od Recirquela, mađarska produkcija suvremenog cirkusa.
MOBILIS je prostor na otvorenom gdje se publika i izvođači povezuju kroz pokret, ples i sudjelovanje. Još jedan novi dodatak je Le Dome, impresivno mjesto gdje se kazalište, vizualni elementi i tehnologija spajaju. Danju služi kao intimni prostor crne kutije za plesne i kazališne predstave. Noću se kupola pretvara u živo audiovizualno igralište, okruženo LED prstenom i projekcijskim mapiranjem svjetova.
Objavljeni raspored sada otkriva kako se ovaj raznoliki program odvija na Otoku slobode. Među ovogodišnjim vrhuncima, Zara Larsson i SOMBR nastupit će na glavnoj pozornici na dan otvorenja, dok će Jorja Smith i Skrillex zatvoriti festival 15. kolovoza. Underworld, Nia Archives, Dijon i Parcels su među izvođačima koji nastupaju na pozornici Revolut.
Raspored također ističe raznolikost Szigetovog programa: U srijedu će The Buzz ugostiti međunarodne umjetnike, uključujući tanzanijske Zawose Queens, njemački Ikkimel, mađarski Jazzbois i američki bend HEALTH, dok dropYard dočekuje Wild Wild Women iz Indije, Chadiu iz Italije i YT iz Velike Britanije. U kultnom Colosseumu – poznatom Szigetovom prostoru od 360 stupnjeva izgrađenom od drvenih paleta – posjetitelji festivala mogu uživati u elektroničkim izvođačima, uključujući Swimming Paula, HAAi, Patricka Masona, Jorisa Voorna i Richieja Hawtina.
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Baby Lasagna na Otoku Slobode
Za Hrvatsku, Sziget 2026. ima posebnu težinu. Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić sa svojim bendom, nastupa 14. kolovoza na Buzz pozornici.
Nakon drugog mjesta na Euroviziji 2024. s pjesmom „Rim Tim Tagi Dim“, debitantskog albuma DMNS & Mosquitoes objavljenog početkom 2025. i europske turneje, Sziget je sljedeći veliki korak u u njegovoj međunarodnoj karijeri.
“Očekivanja ne postoje jer nikad nismo nastupali na baš tako velikom festivalu. Imamo čisto platno. To mi je najljepše”, rekao je Purišić u najavi nastupa.
S obzirom na to da je sada dostupan cijeli raspored, posjetitelji mogu isplanirati svoje festivalsko iskustvo do minute u minutu. Nisu još sva mjesta u programu popunjena: Sziget je nedavno objavio otvoreni poziv za DJ-eve koji bi željeli nastupiti u Camping of Nations.
Svake godine Sziget okuplja posjetitelje iz više od 100 zemalja svijeta. U kolovozu putuje se u Budimpeštu vlakom, autobusom, automobilom, avionom, pa čak i biciklom. Nakon dolaska, neki odlučuju kampirati na Otoku slobode, dok drugi ostaju u gradu i svakodnevno putuju na festival. Kako bi olakšao kretanje, Sziget je pokrenuo Sziget City Pass, omogućujući Sziget stanovnicima pristup budimpeštanskoj mreži javnog prijevoza tijekom cijelog boravka.
Sva nova ažuriranja programa i izvođači sada su dostupni na www.szigetfestival.com, gdje su ulaznice i u prodaji. Sziget 2026. održava se od 11. do 15. kolovoza u Budimpešti, Mađarska.
O Szigetu
Smješten u srcu Budimpešte, Mađarska, Sziget festival je svijet glazbe, umjetnosti, plesa i slavlja. Tijekom godina, Sziget je ugostio kultne umjetnike, uključujući Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, Davida Bowieja, Princea, Radioheada, Foo Fighterse i Stromae, među mnogima drugima.
Osim glazbe, Sziget je živopisno igralište otkrića: tematski kvartovi za istraživanje, velike umjetničke instalacije, cirkuske i kazališne predstave, suvremeni ples, radionice i performansi koji održavaju otok živim danju i noću. Svaki kolovoz, Otok slobode ujedinjuje Szitizene iz cijelog svijeta u proslavi kreativnosti, raznolikosti i slobode.
Foto: Press- Sziget.hu