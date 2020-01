Nagrade Music Pub: Mladen Bodalec, Noa Rupčić, Songkillers…

14 sij., 2020

Zagreb…

Dodijeljena su priznanja Music Pub za najuspješnije izvođače 2019. godine

Održan je prvi dio dodjela glazbenih nagrada Music pub: u istoimenoj emisiji urednika i voditelja Zlatka Turkalja Turkija na Drugome programu Hrvatskoga radija (HRA2). Dodijeljena su priznanja za najuspješnije izvođače 2019. godine u kategorijama hit godine, grupa godine, kantautor godine, te „Moj prvi music pub” za najbolju novu pjevačicu i novu grupu.

Nagrada Music pub za grupu godine otišla je u ruke Mladena Bodalca, čije je Prljavo kazalište 18. i 19. listopada 2019. održalo rasprodane koncerte u Areni Zagreb. Time su obilježili 30 godina od legendarnoga koncerta koji su 17. listopada 1989. održali u Zagrebu na tadašnjem Trgu Republike.

– Zadovoljni smo. Sve što se događalo oko benda bilo je vrlo uspješno – rekao je Bodalec prisjećajući se prošle godine. Posebno ga veseli dobar prijem mlađe publike, a ne samo one koja je svjedočila povijesnom koncertu 1989.

– Sigurno da nam je značilo obnoviti sjećanja na taj koncert – kazao je Bodalec naglasivši zahtjevnost pripreme masovnih koncerata, koji Prljavom kazalištu nisu strani. Otkrio je i da im je još neispunjena želja nastupiti na Maksimirskom stadionu. Kraj 2019. godine ipak su dočekali nastupivši na Trgu bana Jelačića, dok su ovu godinu započeli osvajanjem nagrade „Music pub” u prepoznatljivom obliku gitare.

Magnar, koji predvodi pjevač Noa Rupčić, osvojio je nagradu „Moj prvi Music pub” za najbolji novi bend. Prošle godine su zahvaljujući pobjedi na natječaju nastupili kao predgrupa Općoj opasnosti u Domu sportova, te dobili priliku potpisati diskografski ugovor. Osim što pjeva u grupi Magnar, Noa Rupčić svira klavijature u kultnom rock bendu Kojoti, a igra i u mjuziklu „Jesus Christ Superstar” kazališta „Komedija”.

– Ne znam što reći. Jako mi je drago. Stvarno se svi u bendu trudimo i svi smo se u to totalno dali. Jako smo ponosni. Dosad smo primili nekoliko nagrada, ali ova je prva na kojoj piše naše ime – rekao je Noa Rupčić te se našalio kako još moraju odlučiti koji će član benda nagradu „Moj prvi music pub” ponijeti kući.

Pjesma „Teži slučaj” grupe Songkillers proglašena je hitom 2019. godine.

– Ti se šališ?! Ne znam čime sam zaslužio tu čast – šokiran je bio pjevač Željko Banić Bane, te zahvalio Turkiju i u ime autora glazbe i aranžmana Predraga Martinjaka Peggyja.

Najavio je i novi „živahniji” singl, koji će objaviti na proljeće.

Pjevačica Zsa Zsa dobitnica je nagrade „Moj prvi Music pub” za najbolju mladu pjevačicu, zahvaljujući pjesmama „Sve što hoću” i „Zarobljena” koje su prošle godine bile pri samom vrhu top ljestvica Drugoga programa Hrvatskoga radija.

– Može li se svirati na ovoj gitari? Baš je lijepa – našalila se Zsa Zsa primajući nagradu Music pub u obliku gitare, te najavila svojim pratiteljima na Instagramu da će uskoro objaviti fotografiju nagrade.

Kantautorica godine je Elis Lovrić, koja je prošle godine imala zapažen nastup na Splitskom festivalu, a na Dori se plasirala na visoko treće mjesto.

– A zato si me zvao! Joj, baš sam sretna – iznenađena je bila Elis. Priznala je da se dugo borila s time da se bavi glazbom, rekavši da je ona primjer osobe koja nikada nije odustala od svojih snova.

– Nisam imala PR koji me pratio. Nisam znala kako se to radi. Uvijek sam radila svoj posao: sviraj, pjevaj, uči ulogu, dođi na scenu. Nisam znala da postoji cijeli jedan sistem koji mora to pratiti da bi ljudi uopće znali da postojiš – rekla je Elis, koja je inače diplomirana glumica.

Music pub je najstarija domaća godišnja glazbena nagrada koja se za najbolja glazbena ostvarenja dodjeljuje još od 1992. godine. U idućoj emisiji, 20. siječnja, doznat ćemo tko su dobitnici u kategorijama pjevač godine, pjevačica godine, album godine i pjesma godine, dok će nagradu „Moj prvi Music pub” osvojiti najbolji mladi pjevač.

Podsjećamo da od 2016. nagrada za najboljeg pjevača nosi naziv “Oliver Dragojević”, dok od 2017. priznanje za najbolju pjevačicu nosi ime „Tereza Kesovija”.

