HBO Original donosi novu sezonu serije Industrija!

Premijera četvrte sezone Industrije čeka vas 12. siječnja na HBO Max
Premijera serije na HBO kanalu bit će istog dana u 20:00 h.
Na vrhuncu karijere i živeći živote koje su željeli kao diplomanti Pierpointa, Harper (Myha’la) i Yasmin (Marisa Abela) uvučeni su u visokorizičnu, globalnu igru mačke i miša kada na londonsku scenu stigne blještava fintech zvijezda.
Dok Yasmin navigira svoj odnos s osnivačem tech kompanije Sir Henryjem Muckom (Kit Harington), a Harper ulazi u orbitu enigmatičnog direktora Whitneyja Halberstrama (Maxa Minghella), njihovo iskrivljeno prijateljstvo postaje još čudnije pod pritiskom novca, moći i želje da budu na vrhu.
U glavnim ulogama hvaljene HBO Original serije Industrija (Industry) su Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani i Edward Holcroft.
Treća sezona Industrije bila je nominirana za Critics Choice Award 2025. za najbolju dramsku seriju i zauzela prvo mjesto na popisu
„Najboljih TV serija 2024.” časopisa The New Yorker. Časopis Time ju je proglasio „serijom koju morate gledati ovog ljeta” i „zanosnom, snažnom dramom… s pametnim pripovijedanjem.” GQ ju je nazvao „najboljom serijom na TV-u”, dok ju je The New York Times opisao kao „neizostavno gledanje”, a Vanity Fair „zanimljivom, seksi i uzbudljivom.” Nove epizode osmodijelne sezone izlazit će tjedno.
Seriju Industrija su kreirali, napisali i izvršno producirali Mickey Down i Konrad Kay. Serija je produkcija Bad Wolf za HBO/BBC, a izvršni producenti su Jane Tranter, Kate Crowther i Ryan Rasmussen za Bad Wolf; Kathleen McCaffrey za Little Gems; te Rebecca Ferguson za BBC. Redatelji uključuju Mickeyja Downa, Konrada Kaya, Michelle Savill i Lukea Snellina.
Prve tri sezone serije Industrija dostupne su odmah na HBO Max streaming platformi.
Foto: Press – Warner Bros. Discovery