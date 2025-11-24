HBO Original donosi novu sezonu serije Industrija!

fbpx
“Zvijezda i mrak” premijerno u Maloj sceni
Kazalište, Kultura, Naslovnica, Vijesti

“Zvijezda i mrak” – predstava koja progovara o mraku na različit način! U kazalištu Mala scena održat će se 12. studenoga u 18 sati premijera predstave “Zvijezda i mrak” autora Mateja Miloševa, a u režiji Buge Marije Šimić Milošev. Predstava je namijenjena starijima od 6 godina, što uključuje i odrasle, poručuju iz kazališta. U predstavi “Zvijezda i mrak” pratimo dječaka koji se boji mraka i čini sve kako bi ga izbjegao. U tome mu pomaže njegova prijateljica Zvijezda, koja mu svake noći osvjetljava sobu. No, jedne večeri Zvijezda pada s neba, a dječak se odlučuje upustiti u potragu za njom. Na

10. studenoga 2025.
Hojsak & Novosel najavili veliko slavljeničko razdoblje!
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Hojsak & Novosel – novi album, novi logotip i koncert u HNK Zagreb Hojsak & Novosel, međunarodno priznati jazz duo, u inspirativnom ambijentu Kulturnog informativnog centra (KIC) u Zagrebu najavili su uzbudljivo novo poglavlje svoje karijere. Moderator događaja bio je poznati redatelj i zaljubljenik u jazz, Hrvoje Hribar. – Za naših 10 godina željeli smo napraviti nešto uistinu posebno. Producent Krešimir Seletković svojim je uhom dao ogroman doprinos i stvorili smo album na koji smo iznimno ponosni – rekao je Tihomir Hojsak Novo poglavlje: 10 godina zajedničkog stvaranja Duo je predstavio planove za obilježavanje deset godina zajedničkog umjetničkog djelovanja, koje

4. studenoga 2025.
Izložba mačaka u Family mallu 20. i 21. 9. 2025.
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

WCF Jubilee izložba mačaka u Family mallu! Edukacije, natjecanja i mačja modna revija – zabava za cijelu obitelj Zagrebački Family mall 20. i 21.9. postaje “it mjesto” za sve ljubitelje mačaka. U subotu od 10 do 20 sati i u nedjelju od 10 do 18 sati održat će se izložba mačaka, na kojoj se očekuje više od 100 mačjih natjecatelja. Posjetitelji će vidjeti najljepše mačke kao i uzbudljiva natjecanja, sudjelovati u edukativnim programima i uživati u posebnoj modnoj reviji mačaka, koja će se održati u subotu oko 17 h. Organizator izložbe je udruga Felis Croatia. Za one najmlađe pripremljen je

18. rujna 2025.
Tvornica kulture postaje Tvornica smijeha!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Tvornica kulture: LAJNAP Comedy krenuo s četiri dana smijeha Tradicionalno otvaranje sezone dečki iz LAJNAP comedy, najpoznatijeg domaćeg stand up kolektiva, odlučili su preseliti u kultnu Tvornicu Kulture gdje će kroz 4 dana nasmijati publiku koja je uz njih već skoro jedno desetljeće. Od 9.-12.9. publika će moći čuti (i doživjeti) 4 DANA LAJNAPA uz najbolji materijal iz sezone 2024./25. kojeg izvode Aleks Curać Šarić, Josip Gotovac, Saša Turković, Vlatko Štampar i Goran Vugrinec, dobro poznata imena domaće i regionalne stand up scene čiji su nastupi redovito rasprodani. 4 DANA LAJNAPA uz poznata stand up imena – Aleks Curać Šarić,

10. rujna 2025.
Food Truck Festival na Britancu!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

Uživajte u okusima na Food Truck Festivalu! Nagrađivani street food, viralni ljetni desert i show Luke Vidovića – na Food Truck Festivalu na Britancu Od 1. do 6. rujna, od ponedjeljka do subote, najšarmantnija zagrebačka lokacija Britanski trg ponovno je postala nezaobilazna gastro i glazbena postaja – rujansko izdanje Food Truck Festivala! Posjetitelji mogu svakog dana od 17 do 23 sata uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i svjetske kuhinje, osvježavajućim koktelima, craft pivu osmišljenim posebno za festival, hit desertima ljeta, live glazbenim nastupima i zabavnom programu za sve generacije! Gastronomski specijaliteti stigli su iz raznih dijelova Hrvatske; iz srca

6. rujna 2025.
Dani Piva u Karlovcu: okusi piva, specijaliteta i glazbe!
Događanja, Naslovnica, Vijesti

U Karlovcu počinje najveća hrvatska pivska manifestacija Od danas će u gradu susreta zavladati okusi piva, gastronomskih specijaliteta i obilje koncertne zabave uz nastupe nekih od najvećih domaćih glazbenih zvijezda! Karlovac od danas ponovno postaje prijestolnica piva i dobre zabave jer počinju 38. Dani piva Karlovac. Ova najdugovječnija pivska manifestacija u Hrvatskoj privlačit će do 2. rujna posjetitelje svojim raznovrsnim sadržajima – od vrhunskih koncerata i bogate pivske i gastro ponude do brojnih zabavnih aktivnosti. Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu! Na svečanom otvorenju u 20:30 posjetitelje će pozdraviti gradonačelnik Karlovca Damir Mandić, županica Karlovačke županije Martina Furdek-Hajdin te predsjednica Uprave

29. kolovoza 2025.
Fiesta Latina na Strossmayerovom Trgu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Fiesta Latina u Zagrebu: detaljan plan i program! Od idućeg ponedjeljka Zagreb pleše i kuha u latino ritmu: evo detalja bogatog programa Samo nas jedan dan dijeli od početka prvog street festivala posvećenog latinoameričkoj gastronomiji, kulturi, glazbi i stilu života – Fiesta Latina. U ponedjeljak 25. kolovoza na zagrebačkom Trgu Josipa Jurja Strossmayera otvara se Fiesta Latina koja će do nedjelje 31. kolovoza ponuditi autentične okuse, ritmove, mirise i boje najstrastvenijeg kontinenta. Već je poznato da će se na Fiesti Latini predstaviti deset kućica: Taquería Cato, Arepera Maracay, Tres Tacos by Mario Mihelj, Noel* Street Food by Ivan Temšić, Nachurros,

24. kolovoza 2025.
Britanac miriše na delicije: Food Truck Festival je tu!
Događanja, Gastro, LifeStyle, Naslovnica, Vijesti

Food Truck Festival se vratio na najšarmantniji zagrebački trg – Britanac! Od 9. do 14. lipnja na Britanskom trgu na lokaciji tržnice, održava se novo izdanje Food Truck Festivala s bogatom gastronomskom ponudom, dječjim i zabavnim programom i pomno biranim glazbenim nastupima. Od 9. do 14.6., od ponedjeljka do subote uživamo pod vedrim nebom, uz miris hrane, dobru glazbu i najljepše zalaske sunca u gradu jer Food Truck Festival se vraća na omiljenu lokaciju svih Zagrepčana – Britanac! Posjetitelji će svakog dana od 17 sati do ponoći moći uživati u bogatoj gastro ponudi domaće i internacionalne kuhinje, vinskoj, koktel i pivskoj zoni kao

10. lipnja 2025.
Održana Svjetska izložba mačaka!
Kućni ljubimci, Ljubimci, Naslovnica, Vijesti

Svjetska izložba mačaka: Više od 350 mačaka stiglo u Family Mall! Best in Show, 355 mačaka natjecateljica, 14 ringova, suci iz cijelog svijeta, odlična atmosfera i atraktivan street food – prošli vikend Family Mall bio je središte felinološkog spektakla. Zagreb je prošlog vikenda bio u znaku raskošnih mačaka i ljubavi prema kućnim ljubimcima. U prostoru Family Malla, od petka do nedjelje, održana je Svjetska izložba mačaka, u organizaciji udruge Felis Croatia. Riječ je o jednom od najznačajnijih felinoloških događaja u regiji, koji je ove godine okupio čak 355 natjecateljskih mačaka iz brojnih zemalja, uz sudjelovanje renomiranih sudaca iz cijelog svijeta.

5. lipnja 2025.
Od garaže do pozornice: Richter na Open Air Festivalu
Glazba, Kultura, Naslovnica, Vijesti

Richter: Mladi zagrebački bend iz podruma Vrbika koji sutra prvi put svira na festivalu Na pozornici FFZG Open Air Festivala sutra nastupa Richter, bend koji je prije godinu dana stajao u publici istog tog festivala. Danas su korak bliže svom snu, a za portal Scena.hr govori član benda Andrija Peršun. „Prošle godine bili smo samo publika na FFZG Open Airu, maštali o tome da sviramo, a sada zaista i jesmo na line-upu – to je poseban osjećaj“ kaže Andrija Peršun, član mladog zagrebačkog benda Richter, koji će sutra održati svoj prvi festivalski koncert upravo na ovoj popularnoj studentskoj manifestaciji. „Uzbuđen

5. lipnja 2025.
HBO Original donosi novu sezonu serije Industrija!
Događanja, Film, Kultura, Televizija, Zanimljivosti

Premijera četvrte sezone Industrije čeka vas 12. siječnja na HBO Max

Premijera serije na HBO kanalu bit će istog dana u 20:00 h.

Na vrhuncu karijere i živeći živote koje su željeli kao diplomanti Pierpointa, Harper (Myha’la) i Yasmin (Marisa Abela) uvučeni su u visokorizičnu, globalnu igru mačke i miša kada na londonsku scenu stigne blještava fintech zvijezda.

Dok Yasmin navigira svoj odnos s osnivačem tech kompanije Sir Henryjem Muckom (Kit Harington), a Harper ulazi u orbitu enigmatičnog direktora Whitneyja Halberstrama (Maxa Minghella), njihovo iskrivljeno prijateljstvo postaje još čudnije pod pritiskom novca, moći i želje da budu na vrhu.

U glavnim ulogama hvaljene HBO Original serije Industrija (Industry) su Myha’la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani i Edward Holcroft.

Treća sezona Industrije bila je nominirana za Critics Choice Award 2025. za najbolju dramsku seriju i zauzela prvo mjesto na popisu
„Najboljih TV serija 2024.” časopisa The New Yorker. Časopis Time ju je proglasio „serijom koju morate gledati ovog ljeta” i „zanosnom, snažnom dramom… s pametnim pripovijedanjem.” GQ ju je nazvao „najboljom serijom na TV-u”, dok ju je The New York Times opisao kao „neizostavno gledanje”, a Vanity Fair „zanimljivom, seksi i uzbudljivom.” Nove epizode osmodijelne sezone izlazit će tjedno.

Seriju Industrija su kreirali, napisali i izvršno producirali Mickey Down i Konrad Kay. Serija je produkcija Bad Wolf za HBO/BBC, a izvršni producenti su Jane Tranter, Kate Crowther i Ryan Rasmussen za Bad Wolf; Kathleen McCaffrey za Little Gems; te Rebecca Ferguson za BBC. Redatelji uključuju Mickeyja Downa, Konrada Kaya, Michelle Savill i Lukea Snellina.

Prve tri sezone serije Industrija dostupne su odmah na HBO Max streaming platformi.

Foto: Press – Warner Bros. Discovery

