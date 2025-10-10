Jesenski binge: The Assassin & The Game

Napete serije s Pickbox Now griju bolje od deke: The Assassin i The Game
Kad vani zahladi, a dani postanu kraći, moja se želja svede na dvije jednostavne stvari: toplu dekicu i dobru seriju koju mogu pogledati u jednom dahu. Ako se i vi pronalazite u tom raspoloženju, nastavite čitati – jer sam za ovaj jesenski binge-setup pronašla dvije savršene serije na Pickbox Now: The Assassin i The Game.
U posljednje vrijeme dominirali su mi fantasy naslovi – od romana do serija – no osjetila sam potrebu za žanrovskim zaokretom. Vratila sam se nečemu što sam obožavala još kao tinejdžerica: mračnim, napetim i ponekad jezivim kriminalističkim pričama. I mogu reći – povratak u taj svijet bio je pun pogodak.
The Assassin – kad prošlost kuca na vrata (s oružjem)
Ako volite špijunske trilere s naglaskom na karaktere i kompleksne odnose, The Assassin je naslov koji vrijedi dodati na listu. Riječ je o britanskoj kriminalističkoj mini-seriji koju potpisuju Harry i Jack Williams, a glavne uloge tumače Keeley Hawes i Freddie Highmore.
Julie (Keeley Hawes) je bivša plaćena ubojica koja je svoj stari život zamijenila mirnom svakodnevicom na grčkom otoku. No kad se iznenada pojavi njezin sin Edward (Freddie Highmore), u potrazi za istinom o svom ocu i majčinoj prošlosti, ono što je pokušala zakopati – izlazi na površinu. Uskoro se njih dvoje nađu u bijegu kroz Europu, suočeni s mrežom zavjera, atentata i tajni koje više nije moguće ignorirati.
Serija nudi intenzivan miks akcije, drame i povremenog crnog humora, a ono što me posebno osvojilo je kemija između glavnih glumaca. Keeley Hawes nosi lik žene rastrgane između majčinstva i prošlih grijeha s nevjerojatnom snagom i suptilnošću, dok Freddie Highmore unosi mladenačku znatiželju i ranjivost koja balansira priču.
I ono najvažnije: samo šest epizoda. Idealno za sve nas koji nemamo vremena za maratone od deset sati, ali ipak želimo kvalitetan sadržaj koji ćemo progutati za jedan vikend. The Assassin je dinamična, pametno režirana serija bez suvišnih scena i s napetim ritmom koji ne posustaje do samog kraja.
The Game – psihološki triler koji se igra vašim živcima
Druga serija koju sam gledala bila je The Game – ili Smrtonosna igra, kako glasi domaći prijevod. Ova serija ide u potpuno drugom smjeru: manje akcije, više napetosti, i to one koja puže pod kožu.
U fokusu je Huw Miller (odlični Jason Watkins), bivši policajac koji nikad nije prebolio slučaj nerazriješenog serijskog ubojice, poznatog kao Ripton Stalker. Godinama kasnije, u njegovom se susjedstvu pojavljuje Patrick Harbottle (Robson Green), čiji jezivi pozdravi bude sumnje – posebno kad koristi frazu “Catch you later”, istu onu koju je koristio i zloglasni ubojica.
Od tog trenutka počinje psihološka igra mačke i miša. Ali tko je mačka, a tko miš? The Game razbija standardne žanrovske formule – ovdje nemamo savršenog detektiva koji rješava slučajeve i negativca koji na kraju bude uhvaćen. Umjesto toga, gledamo čovjeka koji se raspada pod teretom opsesije, nepravde i nevjerice – kako vlastite, tako i one svojih kolega te vlastite obitelji.
Huw se pokušava nositi s vlastitim demonima, dok ga sustav i okolina više ne uzimaju ozbiljno. Emotivna praznina nakon odlaska u mirovinu prikazana je vrlo uvjerljivo, i zapravo predstavlja jezgru serije. A možda najuznemirujuće od svega – The Game vas stalno tjera da se pitate: što ako nitko ne vjeruje osobi koja je jedina u pravu?
Krimi vikend za pamćenje
Ako vam se ovih dana ne izlazi iz kuće, a raspoloženi ste za dobar triler, preporučujem da se zavalite, napravite si čaj (ili čašu vina, nećemo suditi) i prepustite se ovim dvjema britanskim serijama.
The Assassin će vas kupiti dinamičnom radnjom i snažnim likovima, dok The Game nudi nešto dublje, tamnije i psihološki kompleksnije. Obje su kratke, fokusirane i vizualno dojmljive – što ih čini savršenim jesenskim izborom za sve ljubitelje misterija, drame i napetosti.
Foto: Press – Amazon Prime Video
Foto naslovnica: Scena.hr (ekran laptopa: press – Amazon Prime Video)