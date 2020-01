Ute Lemper – Rendezvous with Marlene u Zagrebu

Zagreb…

Ute Lemper – Jednostavno diva!

Jeste li za rendezvous? U petak 14. ožujka 2020. godine svjetska glazbena i glumačka senzacija – Ute Lemper stiže u Off ciklus Zagrebačke filharmonije i najavljuje nezaboravnu večer Rendezvous with Marlene koju jednostavno morate doživjeti! A ako postoji jedna riječ koja bi tu istinski svjetsku umjetnicu mogla opisati, onda je to jednostavno – diva!

Nemoguće je pobrojati što je sve napravila u kazalištu, na koncertnoj sceni, u filmu… Poharala je i londonski West End i newyorški Broadway. Ostvarila je najveće uloge i gostovala na najvećim pozornicama svijeta. Nominirana je za američki Grammy, a osvojila je dvije najprestižnije nagrade koje je u kazalištu uopće moguće poželjeti – Oliviera u Londonu i Molièrea u Parizu.

Već trideset godina razvija blistavu karijeru s kojom se može pohvaliti malo koji umjetnik. I uz sve to majka je četvero djece!

Realizirala je i niz sjajnih autorskih projekata u čast Weillu, Edith Piaf, Nerudi, Piazzolli, Coelhu… Posljednji takav posvetila je velikoj filmskoj divi Marlene Dietrich s kojom je često uspoređuju, a upravo taj projekt u petak 14.2. predstavit će i u Off ciklusu Zagrebačke filharmonije!

Program intrigantnoga naslova Rendezvous with Marlene temelji se na telefonskom razgovoru koji su dvije umjetnice vodile pred tridesetak godina, kada su obje živjele u Parizu. Ute pjeva najljepše pjesme koje je pjevala i Marlene te priča priču njezina, ali i svojega vlastitog života. Zagreb je samo jedna od postaja velike svjetske turneje, koja među ostalim uključuje i Berlin, Pariz te Milano.

Doživite jedinstveni spoj najljepših pjesama koje je pjevala Marlene Dietrich i uživajte u čaroliji glazbe i glume u interpretaciji svjetske dive – Ute Lemper!

