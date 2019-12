Christmas with Krunoslav Kićo Slabinac

Krunoslav Kićo Slabinac obukao kostim Djeda Mraza nakon 37 godina

Krunoslav Kićo Slabinac nakon 37 godina ponovno je obukao kostim Djeda Mraza koji ga je doveo i na stranice svjetskih medija. Dogodilo se to u božićnom izdanju emisije ‘Dalibor Petko Show’ posvećenoj upravo albumu ‘Christmas with Kićo’ koji je s više od pola milijuna prodanih primjeraka najprodavaniji Božićni album u regiji svih vremena.

Album je Krunoslav Kićo Slabinac snimio 1982. godine u tadašnjoj Jugoslaviji, što je za ono vrijeme bio izrazito hrabar pothvat. No, prije nekoliko godina, tabloid The Sun proglasio ga je božićnim albumom s najgorom omotnicom. Kićo je na toj fotografiji obučen kao Djeda Mraz, no boje nisu najbolje pogođene. Tako pjevač ima plave obrve i žute brkove, što je bilo dovoljno da ekipa The Suna proglasi omotnicu najgorom.

– Bio je zabranjen uvoz boje izvana, tako da se omot ploče tiskao samo s onim što su imali. Na taj način dobio sam te plave obrve i žutu bradu – rekao je Krunoslav Kićo Slabinac.

Voditelj Dalibor Petko rekao je da ta nepravda mora biti ispravljena i nagovorio je Kiću da ponovno odjene kostim Djeda Mraza. Pjevač je izazov prihvatio i ušetao u studio s legendarnim povikom ho-ho-ho. Društvo je napravilo fotografije za novu naslovnicu. ‘Nadam se da sad gledaju ovi iz Suna’, šalio se Kićo kojem ipak nije mrsko društvo u kojem se našao na listi najgorih. Naime, najgorom božićnom pjesmom proglašena je ona Madonne, a za najgori Božićni cd, album Eltona Johna.

Inače, Slabinac je u emisiji upoznao i polufinalistu Supertalenta, Amerikanca Rona Holseya, koji je na natjecanju pjevao Kićinu pjesmu. Nakon što su izmijenili par komplimenata društvo je u duetu zapjevalo legendarni hit ‘Zbog jedne divne crne žene’.

