Tin Srbić: Nagradu HOO-a posvećujem trenerici Sergijenko

Tin Srbić najbolji sportaš Hrvatske!

– Iskreno, kada sam prvi put primio ovu nagradu, nisam shvaćao koliko je to velika stvar. Sada sam puno svjesniji što sam sve napravio proteklih godina, kakve rezultate sam postigao i stvarno sam sretan. Biti najbolji u zemlji koja ima tako velike sportaše, predobar je osjećaj. Ponosan sam, ali i realan. I ja bih dao ovu nagradu onome tko je napravio ovakve rezultate kao ja ove godine – našalio će Tin Srbić.

Tin Srbić najbolji je sportaš Hrvatske u 2019. godini! Viceprvak svijeta i Europe na preči te gimnastičar koji će Hrvatsku predstavljati na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine večeras je po drugi put primio trofej Hrvatskog olimpijskog odbora za sportaša godine.

Na svečanosti Velikog dana hrvatskog sporta održanoj u Kristalnoj dvorani Tin Srbić je baš kao i 2017. godine nagradu odnio zajedno sa velikom hrvatskom atletičarkom Sandrom Perković, najboljom sportašicom Hrvatske.

Gimnastičar ZTD Hrvatski Sokol nagradu HOO-a odlučio je posvetiti jednoj njemu jako bitnoj osobi.

– Ovu nagradu posvećujem trenerici Svitlani Sergijenko koja je na žalost nedavno napustila ovaj svijet. S njom sam radio od kada sam bio klinac, vodila nam je posebne treninge baleta, elegancije na spravama… Svaki dan je bila s nama u dvorani, neumorno nas je bodrila, bila je sjajna motivatorica, ogromna podrška i njezina najveća želja je bila da se plasiram na Olimpijske igre i da na njih odemo zajedno. Plasman u Tokio donio mi je ovu nagradu HOO-a, zato neka ona bude za trenericu Svitlanu.

Tin još uvijek nije u maksimalnom trenažnom pogonu zbog ozljede šake koju je zadobio uoči nedavnog finala Svjetskog prvenstva u Stuttgartu na kojem je osvojio srebro. No, i to će se promijeniti za koji dan.

– Od siječnja kreće žešći ritam, treninzi dva puta dnevno i nadam se da će se što prije vratiti osjećaj u ruci kao prije. Koliko smo vidjeli, na Igrama u Tokiju bit će japanska preča koju do sada nikada nismo vidjeli pa će sada biti cilj nekako doći do takve preče da se na njoj pripremam. Sve, baš sve će od sada biti podređeno Tokiju. Sezonu ću otvoriti u svibnju Svjetskim kupom u Varni, odmah nakon njega slijedi Europsko prvenstvo u Bakuu, pa u lipnju vikend za vikendom Svjetski kupovi u Koperu i Osijeku. To je plan do Tokija, nadam se da će sve ići kako smo zacrtali – poželio je najbolji sportaš Hrvatske.

