Transform crew pobjednici sedme sezone Supertalenta

Plesna skupina Transform crew postala sedmi pobjednik Supertalenta

Nakon mnoštva nevjerojatnih nastupa kojima smo svjedočili iz tjedna u tjedan, gledatelji Nove TV uživali su u spektakularnoj završnici showa. Između 12 sjajnih i senzacionalnih nastupa, najveće oduševljenje i ovacije, kao i najveći broj glasova gledatelja osvojila je plesna skupina Transform crew te tako postala sedmi pobjednik Supertalenta.

Osim laskave titule pobjednika sedme sezone, Transform crew osvojio je i nagradu od 200 tisuća kuna. Do posljednjeg trenutka na pozornici Supertalenta bilo je neizvjesno, a tu neizvjesnost s pobjednicima dijelili su Marko Antolković i Step’n jazz kao drugo i trećeplasirani kandidati sedme sezone hit showa.

Majin zlatni gumb, Transform crew koji plešu i dišu kao jedno,treći puta svojom koreografijom ovoga puta inspiriranom Fantomom iz opere, ostavili su žiri i publiku bez teksta, a najponosnija na njih bila je Maja:

– Ako vi danas pobijedite to je zato što ste savršeni, kostimografija, dramaturgija, ples, sve! Vi ćete pobijediti jer ste najbolji, a ne jer vas je puno – ushićena je bila.

Janko je kazao kako je bez teksta i čestitao im na nastupu, a Martina im je poručila:

– Ono što je vaš najveći supertalent je kroz ples pričanje priče, a uz to korištenje svih mogućih resursa.

Martinin zlatni gumb Marko Antolković kojega prati glas božanskog vokala, nastupio je s Verdijevom Traviatom te mijenjao tenor i kontratenor.

– Mislim da se nikada neću prestati čuditi tom Božjem daru i toj nevjerojatnoj lakoći življenja glazbe koju ti utjelovljuješ. Večeras smo mi jako sretni što si s nama ovdje i ja neću kriti svoju skromnost, ti si moj supertalent – poručila mu je Martina.

– Vi ste gospon Marko jedan fenomen, ovo je bilo nevjerojatno – dodao je Janko, Davor je pohvalio i njegove plesne momente nastupa, a Maja je zaključila:

– Ti si apsolutni šećer na kraju emisije.

Plesači s najbržim nogama, Step’n dance ponovno su razdrmali cijelu studio Supertalenta.

– To što vi radite, to je sve samo ne lupanje nogama. Ovaj nastup bi mogao biti postavljen na bilo kojoj pozornici na svijetu – poručio im je Janko, a Maja je kazala kako je ovo jedan od nastupa od kojega zastane srce.

– Vi ste pravi hrvatski proizvod, vi ste svjetsko, a naše – zaključila je.

Martina je priznala kako je na početku bila zabrinuta jer su ušetali u neatraktivnim nastupima, no kasnije je ostala zadivljena.

