Hudson Williams i Connor Storrie nositelji olimpijske baklje!

NOSITELJI OLIMPIJSKE BAKLJE: HUDSON WILLIAMS I CONNOR STORRIE
HBO Max danas je objavio da su Hudson Williams i Connor Storrie, zvijezde originalne Crave serije „Vruće suparništvo“ (Heated Rivalry), odabrani za sudjelovanje u štafeti olimpijske baklje kao službeni nositelji baklje za Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026.
Uz globalnu distribuciju koju predvodi Sphere Abacus, HBO Max u SAD-u, Australiji, Aziji (Singapur, Hong Kong, Tajvan, Tajland, Filipini, Makao, Šri Lanka, Nepal), Latinskoj Americi i Europi (osim Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, Španjolske i Turske) osigurao je prava za streaming serije u trajanju od dvije sezone.
Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 bit će dostupne svim korisnicima HBO Maxa u Europi – uključujući Italiju i Njemačku po prvi put. Seriju je kreirao nagrađivani kanadski scenarist, redatelj i producent Jacob Tierney (Letterkenny, Shoresy).
„Vruće suparništvo“ prati priču suparničkih hokejaša Shanea Hollandera (Hudson Williams) i Ilye Rozanova (Connor Storrie). Shane i Ilya su dvije najveće zvijezde u Major League Hockeyju, povezani ambicijom, rivalstvom i magnetskom privlačnošću koju ni sami ne razumiju. Ono što počinje kao tajna avantura između dvojice mladih novaka, razvija se u višegodišnje putovanje ljubavi, poricanja i samospoznaje.
Tijekom sljedećih osam godina, dvojac juri slavu na ledu dok se izvan njega bori s vlastitim osjećajima. Rastrgani između sporta za koji žive i ljubavi koju ne mogu ignorirati, Shane i Ilya moraju odlučiti ima li mjesta u njihovom žestoko natjecateljskom svijetu za nešto tako krhko, a moćno kao što je prava ljubav.
Seriju producira Accent Aigu Entertainment u suradnji s Bell Media’s Crave, a međunarodnu distribuciju vodi Sphere Abacus. U seriji glume i François Arnaud, Robbie G.K., Christina Chang, Dylan Walsh, Sophie Nélisse i Ksenia Daniela Kharlamova.
„Vruće suparništvo“ (Heated Rivalry) bit će premijerno prikazana, sutra 23. siječnja na HBO Max streaming platformi. Nove epizode šesterodijelne sezone izlazit će tjedno sve do finala 27. veljače.
O HBO Maxu
HBO Max je vodeća globalna streaming platforma tvrtke Warner Bros. Discovery koja donosi jedinstvene i zanimljive priče, od najkvalitetnijih serija, filmova, dokumentaraca, true crime sadržaja, animacije za odrasle do sportskih prijenosa i vijesti uživo (gdje su dostupne). HBO Max je mjesto na kojem se nalaze prestižni zabavni brendovi kao što su HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter, kao i kultne serije poput „Prijatelja“ i „Teorije velikog praska“ – sve na jednom mjestu.
O Craveu
Crave je najveća kanadska streaming platforma u domaćem vlasništvu koja nudi neusporediv sadržaj – HBO i Max Originals, STARZ, holivudske hit filmove i kultne serije poput FRIENDS, THE OFFICE i mnoge druge. Također se može pohvaliti sve većim brojem originalnih serija na engleskom i francuskom jeziku. Crave je dostupan svim Kanađanima putem interneta na Crave.ca, preko iOS i Android uređaja te drugih platformi poput Amazon Fire TV, Prime Video Subscriptions, Android TV, Apple TV, Chromecast, Hisense, LG Smart TV, PlayStation, Roku, Samsung Smart TV, Xbox One i kod odabranih TV operatera. Crave je dio Bell Medije, vodeće kanadske medijske i zabavne kompanije. Posjetite našu web stranicu na Crave.ca.
O Accent Aigu Entertainmentu
Osnovan 2023. godine od strane scenarista, redatelja i producenta Jacoba Tierneyja i Brendana Bradyja, Accent Aigu Entertainment je nova generacija kanadske produkcijske kuće fokusirane na razvoj i produkciju vrhunskog igranog sadržaja za globalnu publiku. Jacob i Brendan donose bogato iskustvo iz kanadske filmske i televizijske industrije. Prije osnivanja Accent Aigua, dvojac je četiri godine surađivao na više od 40 epizoda hvaljene serije Letterkenny i njezinog spin-offa Shoresy. Accent Aigu Entertainment prirodan je nastavak te suradnje. Posjetite accent-aigu.ca za više informacija. Accent Aigu Entertainment zastupaju CAA & 3 Arts, a njihov odvjetnik je Jayme Alter iz Dentons Canada LLP.
O Sphere Abacusu
Sphere Abacus je globalni prodajni odjel Sphere Medije, koji djeluje uz uspješan produkcijski segment kompanije. Sphere Abacus je glavni međunarodni distributer IP-a u vlasništvu vodeće kanadske medijske i zabavne kompanije Bell Media. Osim toga, Sphere Abacus nabavlja i distribuira raznovrstan premium sadržaj više žanrova, kreiran od iznimnih nezavisnih producenata za globalno tržište. Tvrtka također surađuje s nezavisnim producentima na pre-sale ugovorima, financiranju razvoja i narudžbama emitera. Uz potpuno transparentan pristup izvještavanju, SA se fokusira na izgradnju snažnih odnosa s klijentima i pronalaženje pozitivnih rješenja u svakoj fazi procesa – od početnog financiranja do globalnog emitiranja – kako bi uspješno isporučila igrani i dokumentarni sadržaj koji vrijedi za globalnu publiku. Više detalja: www.sphere-abacus.com.
Foto: Press – Warner Bros. Discovery