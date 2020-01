Massimo u Rijeci najavio najbolji provod za Dan Zaljubljenih

Rijeka…

Posebno me veseli što ćemo upravo ovdje proslaviti Dan zaljubljenih, rekao je Massimo

– Rijeka je grad koji ima stav, ima gard i ima ukus, a ja sam baš nekako kompatibilan s njim i zato se ovdje osjećam tako dobrodošlo rekao je Massimo. Posebno me veseli što ćemo upravo ovdje proslaviti Dan zaljubljenih. Zato sam donio odluku da na koncertu sviram baš najljepše ljubavne pjesme i to one koje se ne mogu čuti na mojim drugim koncertima. Repertoar sam sasvim izmijenio, pa očekujte neočekivano – najavio je Massimo spektakl u Rijeci.

Prekrasan sunčani dan iskoristio je Massimo kako bi prošetao ulicama Rijeke i uživo u gradu koji toliko voli i poštuje najavio veliki koncert koji će održati za Valentinovo u Centru Zamet. Brojni obožavatelji iskoristili su priliku za fotografiranje s omiljenim pjevačem koji je gostujući u riječki medijima njihovu vjernost nagradio ulaznicama za koncert 14. veljače za koji se već sada traži ‘karta više’.

Omiljeni pjevač kojeg sada gledamo i u showu The Voice uživao je u druženju s Riječanima, uživao u kavici na suncu i odličnoj hrani te se pohvalio kako je između njega i Europske prijestolnice kulture 2020. godine posebna veza.

“Surađivao sam s toliko ljudi iz ovih krajeva. Nije slučajno moj posljednji album sniman kod Ive Popeskića, a s njim Elvisom Stanićem i Henrijem Radanovićem odradio sam i turneju Vještina Boutique. U mom je bendu i Ivan Pešut te splitski Riječanin Bruno Urlić. Drugog splitskog Riječanina, Nenu Belana i mene veže i glazba i uspomene, a o Šajeti, Sandru Bastiančiću i drugim riječkim prijateljima ne trebam ni govoriti” – prisjetio se Massimo omiljenih suradnika.

Izrazio je zadovoljstvo što je prvi kontingent ulaznica za koncert tako brzo rasprodan i rekao kako su nove ulaznice u prodaji: “Baš vam hvala što ste tako zainteresirani za koncert, kada te Rijeka voli, onda znaš da si nešto posebno” – rekao je Massimo i savjetovao svima ostalima koji žele Valentinovo provesti s njim da požure po svoje primjerke.

Sve je naravno zanimalo kako on i supruga Eni slave ljubav, a on im je otkrio kako svaki dan zahvaljuje na sreći što je upoznao tako jedinstvenu i divnu životnu partnericu.

– Iza nas je dugotrajan, stabilan, predivan brak, divna kćer na koju smo ponosni i moja najveća životna sreća je što sam ju upoznao i što me ona prihvaća sa svim mojim slabostima i manama. I baš zato, svjestan sam da joj moram svaki dan reći jedno veliko – hvala – emotivan je bio Massimo.

Koncert u riječkom Centru Zamet biti će spektakl za pamćenje, pravo slavlje ljubavi i najljepših emocija.

Foto: Press