16. Trofej Zagrebačkih pahuljica

Zagreb…

Dom sportova, 17. i 18. siječnja 2020. 16. Trofej Zagrebačkih pahuljica

16. izdanje međunarodnog natjecanja u sinkroniziranom klizanju – Trofej Zagrebačkih pahuljica održat će se u petak i subotu od 16.00 sati održati u Ledenoj dvorani zagrebačkog Doma sportova.

– Natjecanje će okupiti čak 42 ekipe iz 10 zemalja s 3 kontinenta, Europe, Amerike i Australije. Među 840 klizačica bit će i 140 naših Zagrebačkih pahuljica koje će nastupiti u 6 od 7 natjecateljskih kategorija, od najmlađih kadetkinja do seniorki. Na svečanom otvaranju u petak u 19 sati klizat će i djevojčice iz Sinkro škole, a iznenađenje će biti da će himnu Hrvatske otpjevati dokapetanica naše kadetske ekipe. Siguran sam da će svi koji dođu sljedeća dva dana u Ledenu, a ulaz je besplatan, uživati u odličnoj atmosferi, sjajnim nastupima i svemu onome što pruža sinkronizirano klizanje. Ovo je inače 20. uzastopna organizacija ISU sinkro natjecanja u Hrvatskoj i po tome smo svjetski rekorderi, jer nitko nije imao 22 velika natjecanja u ovom stoljeću kao Zagreb koji će sljedeće godine u travnju po treći put biti domaćin Svjetskog prvenstva u sinkroniziranom klizanju – najavio je Zoran Kovačević, sportski direktor kluba i jedan od osnivača kluba Zagrebačke pahuljice.

A kakvo je stanje unutar hrvatskih ekipa, posebice one najjače, seniorske ekipe Zagrebačkih pahuljica?

– Kako se natjecanje približava, nervoza i uzbuđenje su sve veći u svih šest ekipa, zato što silno želimo pokazati što znamo. Iskreno, uvijek je najteže nastupati u Ledenoj, pred svojim navijačima, ali s druge strane i najslađe – kaže glavna trenerica kluba Ozana Miljković.

– Što se seniorske ekipe tiče, ovaj Trofej će ipak biti nešto drukčiji nego prethodni. Nikada nam naš Trofej nije bio prvo međunarodno natjecanje u godini, uvijek smo imali test u Salzburgu ili Milanu pa tek onda nastupali u Zagrebu. I nikada nam prvo natjecanje nije bilo ovako rano u siječnju. Uz to, mi smo definitivno najmlađa seniorska ekipa s prosjekom od 17 godina.

Od 22 klizačice samo 7 je punoljetnih, a čak 20 njih moglo bi klizati za juniorski sastav.

– Imali smo smjenu generacije koja je ove sezone krenula u dvogodišnji ciklus, vrhunac kojeg će biti Svjetsko prvenstvo u Zagrebu sljedeće godine. Koliko god nam nedostaje iskustva, ne brine me, cure su motivirane, željne rada, odgovorne su, a s time pokazuju ljubav prema onome što rade i želju za napretkom. Stvara se jedna jako dobra generacija koja može napraviti velike stvari. Cijelu sezonu radimo s velikim kanadskim koreografom i ekspertom za klizačku tehniku Pascalom Denisom. Složio nam je koreografije i za seniorsku i za juniorsku ekipu i vjerujem da će gledatelji uživati u našim nastupima.

Seniorke će kratki program klizati na Bei Mir Bist Du Schon od Robina McKellea, dok je slobodni program složen na kompilaciju pjesama glazbenih diva – Tine Turner, Janet Jackson, Whitney Houston i Celine Dion. Juniorke će pak kratki program klizati na Sing Sing Sing (Bebo Best & The Super Lounge Orchestra) odnosno slobodni na The Rocketman Eltona Johna.

