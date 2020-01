Hrvatska izgubila od Argentine i ostala bez četvrtfinala ATP Cupa

Hrvatska ipak ostaje bez četvrtfinala premijernog izdanja ATP Cupa. Nakon što su slavili u prva dva dvoboja u E skupini, našim se tenisačima u srijedu u Sydneyu dogodio najgori mogući scenarij. Izgubili su od Argentinaca s maksimalnih 3:0 i te tako nastup u skupini završili za drugoj poziciji. Nakon što su izgubili oba pojedinačna dvoboja (Marina Čilića pobijedio Guido Pella (25. na ATP listi) – 7:6(1), 6:3, a Bornu Ćorića Diego Schwartzman (13. na ATP listi) – 6:2, 6:2, za prolaz među osam najboljih reprezentacija (kao najbolji drugoplasirani sastav) bila im je potrebna pobjeda u posljednjem susretu parova, no Ivan Dodig i Nikola Mektić nisu uspjeli doći do važnog boda – svladali su ih Maximo Gonzalez i Andres Molteni – 3:6, 6:3, 10:2.

Čilić je u prvom dvoboju dobro krenuo u meč, poveo s 4:1, no zatim prvi put na turniru izgubio svoj servis, kasnije i prvi set. U drugom se držao do 2:2, a zatim potpuno do kraja za treću pobjedu Pelle u njihovom četvrtom međusobnom susretu.

Ćorić je izgubio od Schwartzmana za 75 minuta, tijekom meča je svoj početni udarac gubio u čak četiri navrata, a Argentinac je spasio obje break-lopte našeg tenisača koji je osvojio svega 12 poena na servis suparnika. Bio je to njihov četvrti susret i druga pobjeda Schwartzmana.

U posljednjem meču parova Dodig i Mektić su brzo osvojili prvi set (6:3), no onda su Argentinci proigrali, glatko uzeli drugu dionicu i potpunom dominacijom u odlučujućem tie-breaku zaključili dvoboj u svoju korist.

Konačni poredak u E skupini: 1. Argentina 2-1, 2. Hrvatska 2-1, 3. Poljska 1-2, 4. Austrija 1-2.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez