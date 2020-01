Lino Červar: Pred nama je jedna izuzetno izazovna godina

U gradu sporta osjećamo se kao kod kuće, rekao je Lino Červar

– Želio bih se zahvaliti u ime HRS-a, reprezentacije i svoje osobno, gospodinu Gradonačelniku, i gradu Poreču, gradu sporta, na dobrim željama i sjajnom gostoprimstvu. Mislim da neću pretjerati ako kažem da se ovdje osjećamo kao kod kuće. Pogledajte igrače i osoblje hotela, svi se oni međusobno znaju i zovu po imenu, a to je znak jednog iskrenog prijateljstva i poštovanja. Hrvatski rukomet, a posebno muška reprezentacija je od samostalnosti do danas donijela 21 medalju s velikih natjecanja – 2 olimpijska zlata, 1 svjetsko, 2 puta srebro europskih prvenstava itd,itd.. Mi smo ponosni na to. Ali i zahvalni svima, posebno gradovima poput Poreča koji nam pomažu da ostanemo u svjetskom vrhu. Pred nama je jedna izuzetno izazovna godina. Europsko prvenstvo uskoro, pa u travnju olimpijske kvalifikacije, u lipnju kvalifikacije za SP 2021. godine i onda nadam se u srpnju Olimpijske igre. Nije to sve lako izdržati, organizirati, pripremiti. I zato ovi dečki koji su tu zaslužuju da im se naklonimo do poda. Pazite, naši bundesligaši su igrali posljednji susret 29.12., a već na Novu godinu su bili na raspolaganju reprezentaciji. Oni ovdje ne zarađuju novce, već dolaze iz ljubavi prema nacionalnom grbu. To mnogi često zaboravljaju – rekao je izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar.

Kao što je to već postalo uobičajeno, od kada se hrvatski rukomet udomaćio u Poreču, na početku treće faze priprema rukometne reprezentacije za EURO, odnosno uoči početka Croatia kupa, gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar, održali su zajedničku konferenciju za medije u hotelu Diamant.

I za kraj, podsjetimo još jedanput Croatia kup igra se od 03. – 05. siječnja. Raspored je sljedeći:

03. siječnja u 18:00 sati igraju BiH i Katar. Karte za taj susret su besplatne, odnosno ulaz u dvoranu Žatika slobodan. Dan kasnije u 16:50 igraju Hrvatska i BiH, a u nedjelju 05. siječnja također s početkom u 16:50 sastaju se Hrvatska i Katar. Karte za ta dva susreta prodaju se širom Istre i Rijeke u deset kafića i koštaju 50, odnosno 70 kuna. Dođite i podržite hrvatsku reprezentaciju uoči još jednog velikog natjecanja. Poreč je uvijek znao prepoznati trenutak kada nekoga treba ohrabriti.

