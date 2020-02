Nikola Mektić u Melbourneu do prvog Grand Slam naslova u karijeri!

Australian Open…

Hrvatski tenis ima novog Grand Slam pobjednika!

Nikola Mektić je igrajući s Čehinjom Barborom Krejčikovom, osvojio naslov pobjednika Australian Opena u konkurenciji mješovitih parova. Oni su u finalnom dvoboju pobijedili branitelje naslova, američko-britansku kombinaciju Bethanie Matek-Sands/Jamie Murray – 5:7, 6:4, 10:1. Meč je mogao biti riješen u dva seta, jer su Krejčikova i Mektić u prvoj dionici servirali kod vodstva od 5:4. Izgubili su prvi set, no u nastavku su se vratili i na kraju u produženom tie-breaku izgubili tek jedan poen.

Nikoli je ovo bio drugi finale na Grand Slam turnirima, on i Poljakinja Alicja Rosolska su izgubili završni meč na US Openu upravo od Mattek-Sands i Murraya. Subota je za 31-godišnjeg Zagrepčanina ponudila drugačiji ishod…Nikola je tako stigao do 14. Grand Slam naslova za hrvatski tenis, sedmog u konkurenciji mješovitih parova. Prije njega to je uspjelo Dragutinu Mitiću i Francuskinji Simone Matthieu 1938. na Roland Garrosu, dva puta Mati Paviću (2016. na US Openu s Njemicom Laurom Siegemund i 2018. na Australian Openu s Kanađankom Gabrijelom Dabrowski) te Ivanu Dodigu koji je s Tajpežankom Latishom Chan slavio u tri navrata – 2018. i 2019. na Roland Garrosu, te 2019. na Wimbledonu.

Foto: Press – Hrvatski teniski savez