Odbjegla vučica iz zoo-vrta u Osijeku na jedinoj slobodi

Odbjegla vučica na jedinoj slobodi koju će iskusiti: Namjerno razmnožavanje divljih životinja i držanje u kavezima zoo-vrta je zločin, poručuju iz udruge Prijatelji životinja priopćenjem za medije koje prenosimo u cijelosti

Povodom bijega vučice iz osječkoga zoološkog vrta, udruga Prijatelji životinja istaknula je da su zoološki vrtovi kolekcije tužnih i eksploatiranih životinja te pozvala sve da ih ne posjećuju.

– Zoološki vrtovi uče ljude da je radi isprazne ljudske zabave prihvatljivo držati životinje u zatočeništvu gdje se dosađuju do ludila, pate u skučenu prostoru, osamljene i daleko od svojih prirodnih staništa. Danas, kada postoje visokorezolucijske kamere i projektori, 3D-animacije i virtualna stvarnost, držimo zatočena bića koja ne žive, već životare kao robovi. Zoološki vrtovi zaista su sramota ljudske civilizacije – rekao je Luka Oman, predsjednik Udruge, i dodao da su zootvori primjer isprazne zabave, bez ikakve druge svrhe.

– Voljeli bismo da, osobito roditelji i odgajatelji iz vrtića i škola koji vode djecu u zoološke vrtove, razmisle kamo vode djecu i što im pokazuju – nesretna bića kojima je oduzeto sve što život čini vrijednim: obitelj, zajednica, sloboda i mogućnost da biraju kako će provesti svoje živote, pa čak i kad ti životi nisu lagani. Zapitajmo se želimo li učiti djecu da je prihvatljivo gledati životinje u doživotnom ropstvu, pod stresom i psihički bolesne zbog dosade, nedostatka stimulacije i tjelesne aktivnosti – naglasio je Luka Oman.

– Držanje vukova u zoološkim vrtovima posebno je okrutno jer vukovi u prirodi žive u vučjim obiteljima koju čini četiri do pet životinja koje nastanjuju teritorij površine 150 – 170 km2, prelaze velike udaljenosti, hrane se, odmaraju, a zahvaljujući svojim složenim hijerarhijskim odnosima, sami reguliraju veličinu populacije održavajući ju stabilnom i sprječavaju parenje u srodstvu.

Pozivaju građane da pokušaju barem na trenutak zamisliti kako je to kada je nedužno biće, željno slobode, doživotno zatočeno u zoo-vrtu.

– Ne bismo li trebali učiti djecu da je vučici prirodno stanište šuma koju trebamo očuvati, da je to divlja životinja koja svakodnevno prolazi kilometre, stvara zajednice i brine se za svoj opstanak, a ne da te ponosne životinje pretvaramo u izludjele zatočenike?

Podsjećaju da, ako ju vrate u zoološki vrt, vučicu čeka i već najavljeni pokušaj razmnožavanja kako bi njezinu djecu iskoristili kao nove poželjne atrakcije odvratne industrije zabave koja počiva na patnji i zlostavljanju životinja, upakirane u edukaciju i tobožnju brigu za životinje. Naime, mladunci privlače posjetitelje, a time i zaradu, zbog čega zoološki vrtovi imaju sustavnu hiperprodukciju životinja. Kada više nisu male i slatke, i kada postanu višak zato što ih je previše ili zbog borbi u čoporu, prodaju ih drugim zoološkim vrtovima, cirkusima, pet shopovima, za pokuse ili ih ubijaju. Svake godine u europskim zoološkim vrtovima ciljano se ubija tisuće zdravih životinja, dok se njihova prirodna staništa uništavaju.

Prijatelji životinja kažu da svatko tko je ikada bio u zoološkom vrtu, imao je priliku vidjeti apatične životinje koje nepomično sjede ili one koje ponavljaju jednake korake, hodajući gore-dolje po nastambi, kimaju, njišu se ili grizu same sebe. Ovakvi poremećaji u ponašanju, tzv. zoopsihoze ili zoohoze, rezultat su teške depresije i psihoze zbog monotonog dosadnog okruženja godinama. Životinje ne razumiju zašto su zatočene i ne mogu pojmiti dokle će to trajati, što njihovu psihičku patnju čini još gorom.

Zoološki vrt u Osijeku ovu vučicu, kao ni druge životinje koje zatočava, ne priprema za povratak u prirodna staništa jer je praktički nemoguće životinju rođenu u zatočeništvu pustiti u divljinu. Ugrožene vrste spasit ćemo samo i jedino ako spasimo njihova staništa i uklonimo razloge njihova ubijanja. Životinje u zoološkim vrtovima ne ponašaju se prirodno i ne možemo naučiti kako žive u svojem stvarnom okruženju te stoga nemaju nikakvu edukativnu funkciju, dodaju iz Prijatelja životinja.

Zoološki vrtovi su zastarjeli koncept zabave i stjecanja profita, kojemu nema mjesta u suvremenom svijetu. Životinjama koje trpe u njima trebalo bi osigurati nastavak života u utočištima, dok su nam, u doba globalne dostupnosti interneta, sve informacije o divljim životinjama dostupne u samo nekoliko klikova mišem. Prijatelji životinja nadaju se da će odbjegla vučica potaknuti svakoga na razmišljanje o besmislenosti postojanja zooloških vrtova i da će ona sama imati bolju budućnost od kaveza i zoohoze.

