The Voice Hrvatska: Mjesta u timovima sve manje!

By redakcija On 27 pro., 2019 At 05:15 PM | Categorized As Naslovnica Zanimljivosti | With 0 Comments

Show…

Četvrta emisija Audicija The Voice Hrvatska: Presuđuju najsitniji detalji

Pretposljednja je to emisija audicija The Voice Hrvatska i mentori sada vrlo ozbiljno kalkuliraju o tomu koga žele ili pak ne žele u svoje timove. Vidjet ćemo kako će se sve boriti ne bi li pridobili natjecatelje jer su zaključili da su svi odlični i da su u ovoj fazi presudni najsitniji detalji.

– Strašno su male razlike između mnogih kandidata, ali kad netko prebaci tu granicu, onda se svi okrećemo – kaže Vanna.

Massimo je naglasio kako mu se rijetko dogodi da u potpunosti odbija nekog kandidata da uvijek ima neku rezervu.

– Meni je to stresno jer to su sve tako simpatična djeca, simpatični ljudi – dodao je Gobac.

– Za neke sam se borio, neke sam izgubio – rekao je pak Ivan dodajući da voli nesavršeno savršene natjecatelje jer drugačiji ljudi čine ovaj svijet puno zanimljivijim mjestom za boravak.

U uvodu u emisiju s publikom su podijelili neka sjećanja i savjete. Massimo je rekao da se i danas ponekad užasava pozornice i da ponekad ima strah od pozornice kao da na nju izlazi prvi puta. Gobac je pak naveo da se na pozornici uvijek osjeća dobro i da je tamo uvijek dobre volje. Ivanu je pak uspjeh kada uspije pretvoriti svoje osjećaje u pjesmu koja dopre do srca publike. Vanna je navela da se natjecateljima nudi prilika da ostvare svoje snove i naprave ono što su oduvijek željeli.

– Do zvijezda se može doći. Usudite se – poručio je Massimo.

Atmosfera koja vlada među mentorima ove sezone iznimno je pozitivna, a kao i u gotovo svakoj, i u ovoj su emisiji mentori će počastiti dodatnim glazbenim užicima. Jedan od njih bit će je na samom početku emisije kada je Gobac zatražio gitaru i započeo pjevati „Perfect Day“ Lou Reeda. Prihvatili su to i ostali mentori, a publika u studiju i pred ekranima vidjet će glazbeni dodatak uoči napetog nastavka audicija. U emisiji ćemo vidjeti i kako se mentori ispričavaju zbog toga što se nekim natjecateljima nisu okrenuli, ali i veličinu nekih natjecatelja koji su istaknuli da je trenutak izlaska na pozornicu The Voice Hrvatska za njih iznimna stvar neovisno o tomu što svoj put u showu neće nastaviti dalje.

Foto: Press – Krasnodar Peršun/HRT